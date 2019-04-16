Посла Франции возмутила шутка украинского телеведущего о сгоревшем Нотр-Дам-де-Пари

Изабель Дюмонт на своей официальной странице в Twitter репостнула сообщение одного из телеведущих украинского канала «Прямой» Тараса Березовца. В нем он заявил: «Вообще, Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А ведь мог бы и Елисейский дворец полыхнуть». Такие слова возмутили посла Франции, и она назвала их настоящим «позором». В своем сообщении дипломат потребовала реакции министра иностранных дел Украины Павла Климкина, призывая его дать оценку подобному заявлению. Украинских пользователей Сети тоже возмутило сообщение Тараса Березовца, они считают такое поведение недопустимым.Напомним, вечером 15 апреля в Париже начался пожар в знаменитом на весь мир соборе Нотр-Дам-де-Пари. Огонь распространялся очень быстро, поэтому пожарные службы не успели спасти здание. Сначала у него упал шпиль, а потом обвалилась и вся крыша. Причина возгорания пока не установлена. Сейчас трудно установить нанесенный огнем ущерб, оценки сильно разнятся. Кто-то заявляет о том, что Нотр-Дам-де-Пари не подлежит реконструкции, другие же уверены, что восстановить архитектурное сооружение еще возможно.