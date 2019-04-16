АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые доказали, что спать менее 5 часов в сутки опасно для здоровья
EUR 72.70 USD 64.25
Курс валют на 16.04.2019

Посла Франции возмутила шутка украинского телеведущего о сгоревшем Нотр-Дам-де-Пари

Посла Франции в Украине Изабель Дюмонт возмутила неудачная шутка телеведущего украинского канала «Прямой» Тараса Березовца о том, что сгоревший парижский собор Нотр-Дам-де-Пари связан с Владимиром Зеленским. Дипломат назвала это «позором» и потребовала реакции министра иностранных дел Павла Климкина.
Посла Франции возмутила шутка украинского телеведущего о сгоревшем Нотр-Дам-де-Пари

Изабель Дюмонт на своей официальной странице в Twitter репостнула сообщение одного из телеведущих украинского канала «Прямой» Тараса Березовца. В нем он заявил: «Вообще, Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А ведь мог бы и Елисейский дворец полыхнуть». Такие слова возмутили посла Франции, и она назвала их настоящим «позором». В своем сообщении дипломат потребовала реакции министра иностранных дел Украины Павла Климкина, призывая его дать оценку подобному заявлению. Украинских пользователей Сети тоже возмутило сообщение Тараса Березовца, они считают такое поведение недопустимым.

Напомним, вечером 15 апреля в Париже начался пожар в знаменитом на весь мир соборе Нотр-Дам-де-Пари. Огонь распространялся очень быстро, поэтому пожарные службы не успели спасти здание. Сначала у него упал шпиль, а потом обвалилась и вся крыша. Причина возгорания пока не установлена. Сейчас трудно установить нанесенный огнем ущерб, оценки сильно разнятся. Кто-то заявляет о том, что Нотр-Дам-де-Пари не подлежит реконструкции, другие же уверены, что восстановить архитектурное сооружение еще возможно.



 
+Дзен +Яндекс новости
Политика
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:41

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые доказали, что спать менее 5
Ученые нашли способ лечения опасных
Ингеборга Дапкунайте поделилась
Компания Lenovo анонсирует новый Meizu
Леонид Агутин возмутился работой
Посла Франции возмутила шутка
«Буду бороться за Украину»: Надежда
АвтоВАЗ объяснил популярность LADA
Во Франции стартовал сбор средств на
Поклонники «Игры престолов» смогут
Анна Семенович покрасила волосы в
Брат Максима Галкина не рекомендовал
Бритни Спирс может навсегда покинуть
Александр Семчев к 50-летнему юбилею
Эксперты рассказали о перспективе рубля
Лаборатория Минобороны Великобритании
Ксения Собчак назвала виновных в пожаре
Наталья Водянова показала милое фото с
Haval начнет производить в России новый
Хакеры взломали компьютеры с помощью
Специалисты выяснили способы влияния
В Подмосковье астронавт Boeing Фергюсон
Специалисты дали несколько советов по
Евгений Кулик раскроет тайну идеального
Ученые рассказали о преимуществах йоги
Xiaomi представила компактный насос
Ученые установили, что искусственная
Светлана Ходченкова впервые за долгое
Ученые: Загрязнение воздуха приводит к
Журналисты рассказали, как сложились
Просмотреть все новости