Во Франции стартовал сбор средств на восстановление собора Нотр-Дам де Пари
После сильного пожара в Нотр-Дам де Пари во Франции запустили сбор средств на восстановления собора. Финансовую помощь от граждан собирает Государственный фонд культурного наследия страны.
На сайте организации появился раздел, посвященный сбору средств на восстановление собора Парижской Богоматери, который называется “Спасем Нотр-Дам”. Пользователям предлагается сделать взнос на сумму 50-500 евро, настроить ежемесячное автоматическое списание 10-100 евро, или пожертвовать любое другое количество денег. Согласно оценкам экспертов, восстановление собора может затянуться на несколько лет.
Пожар в соборе начался в понедельник, 15 апреля, вечером, а для тушения были мобилизованы около 400 пожарных. Фасад Нотр-Дама и обе его башни удалось спасти, а прокуратура на данный момент расследует причины возгорания. Предполагается, что огонь распространился в результате небрежности в ходе реставрационных работ. Многие ценности вынесли в безопасное место служащие собора вместе с пожарными и специалистами министерства культуры Франции.
На сайте организации появился раздел, посвященный сбору средств на восстановление собора Парижской Богоматери, который называется “Спасем Нотр-Дам”. Пользователям предлагается сделать взнос на сумму 50-500 евро, настроить ежемесячное автоматическое списание 10-100 евро, или пожертвовать любое другое количество денег. Согласно оценкам экспертов, восстановление собора может затянуться на несколько лет.
Пожар в соборе начался в понедельник, 15 апреля, вечером, а для тушения были мобилизованы около 400 пожарных. Фасад Нотр-Дама и обе его башни удалось спасти, а прокуратура на данный момент расследует причины возгорания. Предполагается, что огонь распространился в результате небрежности в ходе реставрационных работ. Многие ценности вынесли в безопасное место служащие собора вместе с пожарными и специалистами министерства культуры Франции.
Политика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:22