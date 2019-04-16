Во Франции стартовал сбор средств на восстановление собора Нотр-Дам де Пари





На сайте организации появился раздел, посвященный сбору средств на восстановление собора Парижской Богоматери, который называется “Спасем Нотр-Дам”. Пользователям предлагается сделать взнос на сумму 50-500 евро, настроить ежемесячное автоматическое списание 10-100 евро, или пожертвовать любое другое количество денег. Согласно оценкам экспертов, восстановление собора может затянуться на несколько лет.Пожар в соборе начался в понедельник, 15 апреля, вечером, а для тушения были мобилизованы около 400 пожарных. Фасад Нотр-Дама и обе его башни удалось спасти, а прокуратура на данный момент расследует причины возгорания. Предполагается, что огонь распространился в результате небрежности в ходе реставрационных работ. Многие ценности вынесли в безопасное место служащие собора вместе с пожарными и специалистами министерства культуры Франции.