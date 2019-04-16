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Поклонники «Игры престолов» смогут пройти курсы валирийского и дотракийского языков

Поклонники «Игры престолов» могут воспользоваться новой услугой, связанной с полюбившимся сериалом. Они могут пройти курсы дотракийского и валирийского языков.
Поклонники «Игры престолов» смогут пройти курсы валирийского и дотракийского языков

В Сети открылись специальные курсы, на которых преподают валирийский язык Эссоса и наречие этноса дотракийцев. Их автором является лингвист Дэвид Питерсон из Общества создания языков, при этом оба языка нельзя назвать обычным набором слов - для них созданы грамматические правила и фонетика. Также можно найти объявления о наборе педагогов, которые станут обучать их основам с зарплатой в 40 фунтов в час.

Показ последнего, восьмого сезона сериала «Игры престолов» начался 14 апреля. Актриса Эмилия Кларк ранее опубликовала в личном Instagram-аккаунте снимок со съемочного процесса популярного проекта.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:16

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