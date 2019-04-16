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Анна Семенович покрасила волосы в темный цвет ради новой роли

Ради роли в новом фильме известная блондинка Анна Семенович покрасила волосы в темный цвет. Первые кадры в новом образе артистка опубликовала на своей странице в сети Instagram.
Анна Семенович покрасила волосы в темный цвет ради новой роли

За короткий срок Анна Семенович примерила достаточно новых образов, например, “набирала” лишний вес для клипа, становилась брюнеткой и появлялась с челкой. Однако ради новой роли ей пришлось по-настоящему покраситься в темный цвет и превратиться в шатенку. Как отметила Семенович, сразу после похода в парикмахерскую ей было непривычно на себя смотреть. На кардинальные изменения артистка решилась без длительных раздумий, просто потому, что это было необходимо для роли. Результат ей кажется "прикольным", а публика отметила, что любой цвет актрисе к лицу.

В комментариях фанаты Анны Семенович выразили свой восторг от изменений, отметив, что артистка будто помолодела. Однако нашлись и те, кто считает светлый оттенок более подходящим для звезды.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:09

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