Брат Максима Галкина не рекомендовал ему жениться на Алле Пугачевой





Как сообщил Дмитрий, в начале многие не поверили в искренность отношений юмориста и Примадонны, но он сам понимал, что брат настроен серьезно по отношению к новой возлюбленной. Он разговаривал с родным человеком и пытался объяснить тому минусы неравного брака, в котором вряд ли появятся дети, но Галкин никого не хотел слушать, настаивая на своем.Познакомился Дмитрий с Пугачевой тоже не при лучших обстоятельствах. Согласно его воспоминаниям, тогда царила напряженная атмосфера, поэтому приятной беседы между ними не вышло. Исполнительница дала понять тому, что от свадьбы с артистом отказываться не собирается.Известный блогер баран Толик заявил в Интернете о намерении отбить Аллу Пугачеву у Максима Галкина. В Instagram он сделал соответствующую запись, но получил предложение от подписчиков не разрушать семью.