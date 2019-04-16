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Брат Максима Галкина не рекомендовал ему жениться на Алле Пугачевой

Брат Максима Галкина Дмитрий пытался отговорить родственника от любовной связи с Аллой Пугачевой, когда те только начали встречаться. Такие подробности он рассказал в честь юбилея певицы в программе "Пусть говорят".
Брат Максима Галкина не рекомендовал ему жениться на Алле Пугачевой

Как сообщил Дмитрий, в начале многие не поверили в искренность отношений юмориста и Примадонны, но он сам понимал, что брат настроен серьезно по отношению к новой возлюбленной. Он разговаривал с родным человеком и пытался объяснить тому минусы неравного брака, в котором вряд ли появятся дети, но Галкин никого не хотел слушать, настаивая на своем.

Познакомился Дмитрий с Пугачевой тоже не при лучших обстоятельствах. Согласно его воспоминаниям, тогда царила напряженная атмосфера, поэтому приятной беседы между ними не вышло. Исполнительница дала понять тому, что от свадьбы с артистом отказываться не собирается.

Известный блогер баран Толик заявил в Интернете о намерении отбить Аллу Пугачеву у Максима Галкина. В Instagram он сделал соответствующую запись, но получил предложение от подписчиков не разрушать семью.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:54

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