Брат Максима Галкина не рекомендовал ему жениться на Алле Пугачевой
Брат Максима Галкина Дмитрий пытался отговорить родственника от любовной связи с Аллой Пугачевой, когда те только начали встречаться. Такие подробности он рассказал в честь юбилея певицы в программе "Пусть говорят".
Как сообщил Дмитрий, в начале многие не поверили в искренность отношений юмориста и Примадонны, но он сам понимал, что брат настроен серьезно по отношению к новой возлюбленной. Он разговаривал с родным человеком и пытался объяснить тому минусы неравного брака, в котором вряд ли появятся дети, но Галкин никого не хотел слушать, настаивая на своем.
Познакомился Дмитрий с Пугачевой тоже не при лучших обстоятельствах. Согласно его воспоминаниям, тогда царила напряженная атмосфера, поэтому приятной беседы между ними не вышло. Исполнительница дала понять тому, что от свадьбы с артистом отказываться не собирается.
Известный блогер баран Толик заявил в Интернете о намерении отбить Аллу Пугачеву у Максима Галкина. В Instagram он сделал соответствующую запись, но получил предложение от подписчиков не разрушать семью.
Как сообщил Дмитрий, в начале многие не поверили в искренность отношений юмориста и Примадонны, но он сам понимал, что брат настроен серьезно по отношению к новой возлюбленной. Он разговаривал с родным человеком и пытался объяснить тому минусы неравного брака, в котором вряд ли появятся дети, но Галкин никого не хотел слушать, настаивая на своем.
Познакомился Дмитрий с Пугачевой тоже не при лучших обстоятельствах. Согласно его воспоминаниям, тогда царила напряженная атмосфера, поэтому приятной беседы между ними не вышло. Исполнительница дала понять тому, что от свадьбы с артистом отказываться не собирается.
Известный блогер баран Толик заявил в Интернете о намерении отбить Аллу Пугачеву у Максима Галкина. В Instagram он сделал соответствующую запись, но получил предложение от подписчиков не разрушать семью.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:54