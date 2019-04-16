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Бритни Спирс может навсегда покинуть сцену

Американская поп-звезда Бритни Спирс сейчас рассматривает разные варианты дальнейшего развития своей жизни. Известная на весь мир артистка может навсегда покинуть сцену, если врачи посчитают это необходимым решением для поддержания ее здоровья.
Бритни Спирс может навсегда покинуть сцену

О таком решении Бритни Спирс заявили несколько американских изданий. Сейчас поп-звезда проходит лечение в психиатрической больнице, куда она попала после того, как у ее отца обострилась давняя болезнь. Ее родитель, согласно решению суда, имеет право полного контроля за жизнью дочери, но сейчас находится в больнице и ему нужен уход. Певица отложила свой концертный тур и посвятила себя заботе за отцом, но это далось ей не легко, и поэтому она обратилась на помощью к психиатрам. Ранее сообщалось о том, что артистка должна провести в лечебном учреждении около месяца.

Недавно источник из окружения Бритни Спирс рассказал о том, что поп-звезда готова пойти на все, лишь бы сохранить свое здоровье, физическое и психическое. Именно поэтому певица сейчас рассматривает вариант покинуть сцену навсегда, если врачи посчитают это необходимым решением. У известной на весь мир артистки уже достаточно денег для того, чтобы провести свою жизнь так, как она хочет, поэтому знаменитость всерьез обсуждает такой шаг. Других подробностей пока неизвестно, но поклонники звезды уже начали волноваться насчет грандиозного концерта в Лас-Вегасе, запланированного на ближайшее будущее.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:48

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