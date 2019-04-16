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Александр Семчев к 50-летнему юбилею похудел на 100 кг

Российский актер Александр Семчев 16 апреля празднует собственное 50-летие. В новом интервью заслуженный артист рассказал о новом амплуа, отдыхе в родном городе и работе над собой — Семчев сумел сбросить 100 кг.
Александр Семчев к 50-летнему юбилею похудел на 100 кг

Александр Семчев родом из Вышнего Волочка Тверской области, куда любит отправляться ради отдыха. Артист отметил, что дом, в котором он вырос, уже снесли, как непригодный для проживания, поэтому ему нравится отдыхать уединенно в тихом районе. Прошлой осенью артист смог похудеть на 40 кг и достигнуть отметки в 150 кг, но на данный момент он уже весит меньше 100 кг. Александр Семчев отметил, что дело в правильном питании, передает издание "Аргументы и Факты". Его внешний вид использовался в работе как фактура, но это действовало до определенного времени, и актер почувствовал, что нужно стремиться к изменениям.
Александр Семчев к 50-летнему юбилею похудел на 100 кг

Из множества ролей Александра Семчева публика запомнила рекламу пива с его участием, благодаря чему он стал знаменитым толстяком из ролика. При этом актер считает этот образ устаревшим и после запрета рекламы спиртного он должен остаться в прошлом. В 2019 году Семчев представлен в номинации театральной премии “Золотая маска” за роль второго плана в спектакле “Три сестры”.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:39

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