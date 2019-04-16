Александр Семчев к 50-летнему юбилею похудел на 100 кг





Александр Семчев родом из Вышнего Волочка Тверской области, куда любит отправляться ради отдыха. Артист отметил, что дом, в котором он вырос, уже снесли, как непригодный для проживания, поэтому ему нравится отдыхать уединенно в тихом районе. Прошлой осенью артист смог похудеть на 40 кг и достигнуть отметки в 150 кг, но на данный момент он уже весит меньше 100 кг. Александр Семчев отметил, что дело в правильном питании, передает издание "Аргументы и Факты". Его внешний вид использовался в работе как фактура, но это действовало до определенного времени, и актер почувствовал, что нужно стремиться к изменениям.Из множества ролей Александра Семчева публика запомнила рекламу пива с его участием, благодаря чему он стал знаменитым толстяком из ролика. При этом актер считает этот образ устаревшим и после запрета рекламы спиртного он должен остаться в прошлом. В 2019 году Семчев представлен в номинации театральной премии “Золотая маска” за роль второго плана в спектакле “Три сестры”.