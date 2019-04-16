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Эксперты рассказали о перспективе рубля на неделю

Нынешние настроения на глобальных рынках можно назвать условно положительными, а рубль сможет сохранить свои позиции благодаря дорогостоящей нефти и налоговому периоду. При этом ослабить его могут внешние факторы.
Эксперты рассказали о перспективе рубля на неделю

Финансовые эксперты считают, что краткосрочная перспектива на неделю в отечественной валюте будет комфортной. Кроме приемлемой к риску рыночной конъюнктуры, цен на нефть больше 70 долларов за баррель и налоговый период, в поддержку рубля могут выступать рыночные ожидания по отношению к изменению ключевой ставки Центробанка.

Ее снижение может вызвать дальнейший интерес со стороны инвесторов на отечественные активы. Появление спроса окажется возможным только при отсутствии нового пакета санкций, но такое «затишье» не будет длиться долго. Тем не менее, в перспективе курс рубля на этой неделе может сформироваться в диапазоне 64-65 рублей за доллар.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:31

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