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Лаборатория Минобороны Великобритании наберет сотрудников через онлайн-игру

Лаборатория научно-технических исследований при минобороны Великобритании (DSTL) рассказала, как пройдет конкурс для новых сотрудников. Набор 60 специалистов будет происходить через специально созданную онлайн-игру.
Лаборатория Минобороны Великобритании наберет сотрудников через онлайн-игру

Лаборатория Минобороны Великобритании объявила о подобном необычном конкурсе и отметила, что такой метод отбора прекрасно подходит для тех задач, что ставятся перед сотрудниками одного из самых секретных ведомств страны. Онлайн-игра получила название Know the Unknown («Знай неизведанное») и проверит знания и умения соискателей в совершенно разных направлениях профессиональной деятельности: цифровых исследованиях, космической сфере, вопросах систем безопасности и датчиков слежения, а также кибер- и электронной войн.

Представитель DSTL отмечает, сотрудники их ведомства ежедневно сталкиваются с уникальными и сложными ситуациями, требующими неординарного разрешения. Работнику необходимо иметь широкий кругозор, системные знания во многих сферах, а также нестандартное мышление, способное подсказать путь решения проблемы. Именно поэтому онлайн-игра является лучшим способом проверить компетенцию соискателя. На этих специалистах лежит большой груз ответственности за всех граждан Великобритании и страну в целом, следовательно, они должны быть первоклассными профессионалами, констатировал представитель DSTL.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:22

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