Ксения Собчак назвала виновных в пожаре в Соборе Парижской Богоматери
Журналист и общественный деятель Ксения Собчак по-своему отреагировала на вчерашний пожар в Соборе Парижской Богоматери. Светская львица это происшествие прокомментировала в своем телеграм-канале.
Ксения Анатольевна заявила, что все, что вчера произошло в столице Франции, напоминает ей книжку под названием «Атлант расправил плечи».
Также известная ведущая и политик отметила, что после всего случившегося теперь Париж еще и «сожгли».
Напомним, Собор Парижской Богоматери загорелся накануне около восьми вечера по МСК. 400 пожарных почти десять часов тушили огонь. Сейчас возгорание локализовано. Также сообщается, что все несущие конструкции собора остались целыми.
Ксения Анатольевна заявила, что все, что вчера произошло в столице Франции, напоминает ей книжку под названием «Атлант расправил плечи».
Также известная ведущая и политик отметила, что после всего случившегося теперь Париж еще и «сожгли».
Напомним, Собор Парижской Богоматери загорелся накануне около восьми вечера по МСК. 400 пожарных почти десять часов тушили огонь. Сейчас возгорание локализовано. Также сообщается, что все несущие конструкции собора остались целыми.