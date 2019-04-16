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Ксения Собчак назвала виновных в пожаре в Соборе Парижской Богоматери

Журналист и общественный деятель Ксения Собчак по-своему отреагировала на вчерашний пожар в Соборе Парижской Богоматери. Светская львица это происшествие прокомментировала в своем телеграм-канале.

Ксения Собчак назвала виновных в пожаре в Соборе Парижской Богоматери

Ксения Анатольевна заявила, что все, что вчера произошло в столице Франции, напоминает ей книжку под названием «Атлант расправил плечи».
Ксения Собчак назвала виновных в пожаре в Соборе Парижской Богоматери

Также известная ведущая и политик отметила, что после всего случившегося теперь Париж еще и «сожгли».

Ксения Собчак назвала виновных в пожаре в Соборе Парижской Богоматери

Напомним, Собор Парижской Богоматери загорелся накануне около восьми вечера по МСК. 400 пожарных почти десять часов тушили огонь. Сейчас возгорание локализовано. Также сообщается, что все несущие конструкции собора остались целыми.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:17

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