Ксения Собчак назвала виновных в пожаре в Соборе Парижской Богоматери





Журналист и общественный деятель Ксения Собчак по-своему отреагировала на вчерашний пожар в Соборе Парижской Богоматери. Светская львица это происшествие прокомментировала в своем телеграм-канале.Ксения Анатольевна заявила, что все, что вчера произошло в столице Франции, напоминает ей книжку под названием «Атлант расправил плечи».Также известная ведущая и политик отметила, что после всего случившегося теперь Париж еще и «сожгли».Напомним, Собор Парижской Богоматери загорелся накануне около восьми вечера по МСК. 400 пожарных почти десять часов тушили огонь. Сейчас возгорание локализовано. Также сообщается, что все несущие конструкции собора остались целыми.