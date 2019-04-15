Смартфон Nubia X с двумя экранами обновили до Android 9.0 Pie
Китайский производитель смартфонов Nubia Technology проинформировал общественность о том, что модель Nubia X с двумя экранами обновили до Android 9.0 Pie. Прежде работой гаджета управляла восьмая версия мобильной операционной системы Android.
Размер бета-версии новой «операционки» достигает порядка 2,6 гигабайта. В перечне новшеств числятся увеличение производительности мобильного аппарата, повышение стабильности работы его системы, свежая заплатка для системы защиты ОС.
Прошивку для Nubia X пользователям предложено загрузить самостоятельно с сайта производителя.
Размер бета-версии новой «операционки» достигает порядка 2,6 гигабайта. В перечне новшеств числятся увеличение производительности мобильного аппарата, повышение стабильности работы его системы, свежая заплатка для системы защиты ОС.
Прошивку для Nubia X пользователям предложено загрузить самостоятельно с сайта производителя.
Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:26