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Ученые рассказали о правильном использовании дезинфицирующих средств для рук

Швейцарские ученые провели исследование и рассказали о том, как правильно использовать дезинфицирующие средства для рук. Они отметили, что многие люди, ежедневно применяющие их, делают это неверно, что приводит к снижению эффективности уничтожения микробов.
Ученые рассказали о правильном использовании дезинфицирующих средств для рук

Ученые из Университетской клиники Базеля провели исследование, призванное установить, как правильно использовать дезинфицирующие средства для рук. Миллионы людей по всему миру прибегают к такому способу уничтожения микробов ежедневно, но многие из них делают это неверно, тем самым снижая эффективность. Специалисты рассказали, что подобные дезинфицирующие средства на практике показывают себя значительно лучше, чем обычное мыло, поэтому необходимо узнать, как именно их использовать. Это и стало причиной, побудившей ученых провести свое исследование.

Специалисты из Университетской клиники Базеля установили, что для наибольшего эффекта достаточно втирать дезинфицирующие средства для рук в течении 15 секунд, более длинный промежуток времени не приведет к повышению их эффективности. Это позволит многим людям во всем мире не тратить лишнее минуты на данную процедуру, но при этом обеспечит им необходимый уровень защиты, сообщает издание «ПолитРоссия».



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:08

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