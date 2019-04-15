Виктория Романец с юмором вспоминает историю с кровавым видео
Бывшая участница «Дома-2» Виктория Романец с юмором вспоминает историю с кровавым видео. Поклонники девушки отреагировали на её новую тематическую фотосессию положительно, отметив, что на льющийся отовсюду негатив так и следует реагировать.
Виктория Романец и Антон Гусев на днях попали в скандальную историю с кровавым видео, на котором экс-участница «Дома-2» в ужасном виде и явно не трезвая закатывает супругу истерику из-за звонков бывшей жене. Спустя время Виктория Романец с юмором вспоминает историю с кровавым видео, публикую в Сети кадры новой тематической фотосессии.
На свежих фотографиях Романец запечатлена в образе девушки в крови с ножом в руках. Фанаты тут же поняли сарказм супруги Антона Гусева, отметив, что она вполне достойно отреагировала на не самую приятную историю.
Виктория Романец и Антон Гусев на днях попали в скандальную историю с кровавым видео, на котором экс-участница «Дома-2» в ужасном виде и явно не трезвая закатывает супругу истерику из-за звонков бывшей жене. Спустя время Виктория Романец с юмором вспоминает историю с кровавым видео, публикую в Сети кадры новой тематической фотосессии.
На свежих фотографиях Романец запечатлена в образе девушки в крови с ножом в руках. Фанаты тут же поняли сарказм супруги Антона Гусева, отметив, что она вполне достойно отреагировала на не самую приятную историю.