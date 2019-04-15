Кристина Орбакайте поздравила Аллу Пугачеву с 70-летием и показала творческий подарок от внуков

Алле Пугачевой исполнилось 70 лет 15 апреля, с чем звезду поздравили многие представители отечественного шоу-бизнеса. Дочь артистки, певица Кристина Орбакайте, приехала к ней ранним утром с подарками. Внучка Примадонны удивила звезду творческим коллажем, сделанным собственными руками. Сюрприз для звездной бабушки от семилетней Клавдии помогал изготавливать ее брат Дени. На опубликованном в сети видео публика увидела процесс создания коллажа.Кристина Орбакайте призналась, что для нее Алла Пугачева является не только родительницей, но и примером, подругой и учителем, а также ласковой бабушкой, которая несет любовь. Артистка отметила, что у нее нет слов, чтобы выразить чувства к матери, и она просто хочет не замечать времени в компании близкого человека. Поклонники исполнительницы назвали такое поздравление невероятно трогательным и присоединились к теплым словам.