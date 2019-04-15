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Кристина Орбакайте поздравила Аллу Пугачеву с 70-летием и показала творческий подарок от внуков

Российская певица Кристина Орбакайте трогательно поздравила свою звездную мать Аллу Пугачеву с 70-летием. В сети Instagram артистка также показала творческий подарок от внуков Примадонны.
Кристина Орбакайте поздравила Аллу Пугачеву с 70-летием и показала творческий подарок от внуков

Алле Пугачевой исполнилось 70 лет 15 апреля, с чем звезду поздравили многие представители отечественного шоу-бизнеса. Дочь артистки, певица Кристина Орбакайте, приехала к ней ранним утром с подарками. Внучка Примадонны удивила звезду творческим коллажем, сделанным собственными руками. Сюрприз для звездной бабушки от семилетней Клавдии помогал изготавливать ее брат Дени. На опубликованном в сети видео публика увидела процесс создания коллажа.

Кристина Орбакайте призналась, что для нее Алла Пугачева является не только родительницей, но и примером, подругой и учителем, а также ласковой бабушкой, которая несет любовь. Артистка отметила, что у нее нет слов, чтобы выразить чувства к матери, и она просто хочет не замечать времени в компании близкого человека. Поклонники исполнительницы назвали такое поздравление невероятно трогательным и присоединились к теплым словам.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:18

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