Кристина Орбакайте поздравила Аллу Пугачеву с 70-летием и показала творческий подарок от внуков
Российская певица Кристина Орбакайте трогательно поздравила свою звездную мать Аллу Пугачеву с 70-летием. В сети Instagram артистка также показала творческий подарок от внуков Примадонны.
Алле Пугачевой исполнилось 70 лет 15 апреля, с чем звезду поздравили многие представители отечественного шоу-бизнеса. Дочь артистки, певица Кристина Орбакайте, приехала к ней ранним утром с подарками. Внучка Примадонны удивила звезду творческим коллажем, сделанным собственными руками. Сюрприз для звездной бабушки от семилетней Клавдии помогал изготавливать ее брат Дени. На опубликованном в сети видео публика увидела процесс создания коллажа.
Кристина Орбакайте призналась, что для нее Алла Пугачева является не только родительницей, но и примером, подругой и учителем, а также ласковой бабушкой, которая несет любовь. Артистка отметила, что у нее нет слов, чтобы выразить чувства к матери, и она просто хочет не замечать времени в компании близкого человека. Поклонники исполнительницы назвали такое поздравление невероятно трогательным и присоединились к теплым словам.
Алле Пугачевой исполнилось 70 лет 15 апреля, с чем звезду поздравили многие представители отечественного шоу-бизнеса. Дочь артистки, певица Кристина Орбакайте, приехала к ней ранним утром с подарками. Внучка Примадонны удивила звезду творческим коллажем, сделанным собственными руками. Сюрприз для звездной бабушки от семилетней Клавдии помогал изготавливать ее брат Дени. На опубликованном в сети видео публика увидела процесс создания коллажа.
Кристина Орбакайте призналась, что для нее Алла Пугачева является не только родительницей, но и примером, подругой и учителем, а также ласковой бабушкой, которая несет любовь. Артистка отметила, что у нее нет слов, чтобы выразить чувства к матери, и она просто хочет не замечать времени в компании близкого человека. Поклонники исполнительницы назвали такое поздравление невероятно трогательным и присоединились к теплым словам.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:18