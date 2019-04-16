Хакеры взломали компьютеры с помощью старой переписки





Несколько дней назад произошла массовая атака, организованная киберзлоумышленниками, в ходе которой пользователи получают письма на электронную почту от якобы прежнего собеседника, уже зараженное хакерами. В тексте имеется ссылка, при переходе на которую начинает загружаться вредоносное обеспечение Emotet.Пока данный удар испытали на себе англоязычные пользователи, но специалисты в сфере кибербезопасности не исключают, что могут пострадать и немецкоязычные юзеры. Сейчас злоумышленники используют учетные записи, взломанные ими до осени прошлого года, но могут перейти и к иным людям.