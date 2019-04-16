Хакеры взломали компьютеры с помощью старой переписки
Хакеры применяют новый способ для заражения компьютеров пользователей при помощи старой переписки владельцев техники. Об этом рассказали эксперты KoDDOS.
Несколько дней назад произошла массовая атака, организованная киберзлоумышленниками, в ходе которой пользователи получают письма на электронную почту от якобы прежнего собеседника, уже зараженное хакерами. В тексте имеется ссылка, при переходе на которую начинает загружаться вредоносное обеспечение Emotet.
Пока данный удар испытали на себе англоязычные пользователи, но специалисты в сфере кибербезопасности не исключают, что могут пострадать и немецкоязычные юзеры. Сейчас злоумышленники используют учетные записи, взломанные ими до осени прошлого года, но могут перейти и к иным людям.
Несколько дней назад произошла массовая атака, организованная киберзлоумышленниками, в ходе которой пользователи получают письма на электронную почту от якобы прежнего собеседника, уже зараженное хакерами. В тексте имеется ссылка, при переходе на которую начинает загружаться вредоносное обеспечение Emotet.
Пока данный удар испытали на себе англоязычные пользователи, но специалисты в сфере кибербезопасности не исключают, что могут пострадать и немецкоязычные юзеры. Сейчас злоумышленники используют учетные записи, взломанные ими до осени прошлого года, но могут перейти и к иным людям.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 06:47