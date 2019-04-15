Алёна Савкина худеет перед возвращением на «Дом-2»
Молодая проектная мать Алёна Савкина сообщила фанатам о том, что худеет перед возвращением на телестройку «Дом-2». О своём намерении девушка рассказала в Instagram, где её уже поддержали большинство фолловеров.
Алёна Савкина уже привыкла к роли матери-одиночки, а также успешно справляется с воспитанием маленького сына. Совсем скоро сестра Ольги Рапунцель планирует переселиться в периметр «Дома-2», чтобы продолжить заботиться о малыше уже под прицелом камер. К своему возвращению Савкина решила подготовиться — она худеет, чтобы на «Доме-2»выглядеть идеально.
Со слов молодой матери, она самостоятельно подобрала себе комплекс упражнений, а также составила план питания, который подойдёт не только для похудения, но и сохранения здоровья.
Алёна Савкина уже привыкла к роли матери-одиночки, а также успешно справляется с воспитанием маленького сына. Совсем скоро сестра Ольги Рапунцель планирует переселиться в периметр «Дома-2», чтобы продолжить заботиться о малыше уже под прицелом камер. К своему возвращению Савкина решила подготовиться — она худеет, чтобы на «Доме-2»выглядеть идеально.
Со слов молодой матери, она самостоятельно подобрала себе комплекс упражнений, а также составила план питания, который подойдёт не только для похудения, но и сохранения здоровья.