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Алёна Савкина худеет перед возвращением на «Дом-2»

Молодая проектная мать Алёна Савкина сообщила фанатам о том, что худеет перед возвращением на телестройку «Дом-2». О своём намерении девушка рассказала в Instagram, где её уже поддержали большинство фолловеров.

Алёна Савкина худеет перед возвращением на «Дом-2»


Алёна Савкина уже привыкла к роли матери-одиночки, а также успешно справляется с воспитанием маленького сына. Совсем скоро сестра Ольги Рапунцель планирует переселиться в периметр «Дома-2», чтобы продолжить заботиться о малыше уже под прицелом камер. К своему возвращению Савкина решила подготовиться — она худеет, чтобы на «Доме-2»выглядеть идеально.

Алёна Савкина худеет перед возвращением на «Дом-2»


Со слов молодой матери, она самостоятельно подобрала себе комплекс упражнений, а также составила план питания, который подойдёт не только для похудения, но и сохранения здоровья.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 19:55

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