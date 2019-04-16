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Haval начнет производить в России новый купе-кросс F7x

Китайский автопроизводитель Haval уже осенью этого года начнет массово производить в России новый купе-кросс F7x. Данную модель внедорожник H9 и кроссовер F7 будут собирать на заводе в Туле.
Haval начнет производить в России новый купе-кросс F7x

О таких планах на рынок России заявили представители китайского автопроизводителя Haval. Производство кроссовера F7 в Туле начнется уже летом 2019 года, а через несколько месяцев к нему присоединится его новая купе-кросс версия F7x. На этом же заводе будет происходить сборка локализованной версии рамного внедорожника H9, а судьба более компактного паркетника H6 решится чуть позже.

Новый кросс-купе Haval F7x практически ничем не отличается от обычной версии. Единственное существенное изменение во внешнем дизайне – это задняя часть автомобиля, ставшая более скошенной, она напоминает модель Renault Arkana. Покупателям предложат моторную гамму из двух вариантов силовых агрегатов: 1,5-литрового, способного генерировать 150 «лошадок», и 2,0-литрового, выдающего 190. Привод у купе-кросса будет передний, но возможен заказ опции полного. Другие технические характеристики модели пока неизвестны.
Haval начнет производить в России новый купе-кросс F7x

Точная дата начала поставок Haval F7x на рынок России пока неизвестна. Тоже самое касается и его цены. Эксперты отмечают, что ценник на обычную версию F7 стартуют от 1,2 млн рублей, поэтому за подобную модификацию могут просить не менее 1,5 млн.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:05

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