Прохор Шаляпин призвал 70-летнюю Аллу Пугачеву уйти со сцены

Как передает Teleprogramma, Прохор Шаляпин был возмущен стоимостью билетов на юбилейный концерт Аллы Пугачевой, который состоится 17 апреля. Артист отметил, что не станет покупать билет и посещать шоу, поскольку там “не на что смотреть”. В день рождения Примадонны Шаляпин высказался по поводу современного отечественного шоу-бизнеса, отметив, что передачи следует посвящать Федору Шаляпину. Артист уверен, что именно эта звезда советской сцены известна далеко за рубежом и ему стоит посвящать юбилейные шоу.Прохор Шаляпин не называл имен, но поклонники предположили, что артист имеет в виду Аллу Пугачеву, которой на данный момент уделяют много внимания. Запись артиста вызвала бурную дискуссию в комментариях, где большинство пользователей Сети не согласились с мнением артиста. Вскоре Прохор Шаляпин пояснил, что уважает талант Примадонны, но считает певицу устаревшей, а юбилейные шоу — вызывающими “ощущение безысходности и жалости”.