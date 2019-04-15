Прохор Шаляпин призвал 70-летнюю Аллу Пугачеву уйти со сцены
На своей странице в сети Instagram артист Прохор Шаляпин назвал главным певцом российской культуры Федора Шаляпина. Публика уверена, что таким образом исполнитель призвал Аллу Пугачеву уступить место новому поколению.
Как передает Teleprogramma, Прохор Шаляпин был возмущен стоимостью билетов на юбилейный концерт Аллы Пугачевой, который состоится 17 апреля. Артист отметил, что не станет покупать билет и посещать шоу, поскольку там “не на что смотреть”. В день рождения Примадонны Шаляпин высказался по поводу современного отечественного шоу-бизнеса, отметив, что передачи следует посвящать Федору Шаляпину. Артист уверен, что именно эта звезда советской сцены известна далеко за рубежом и ему стоит посвящать юбилейные шоу.
Прохор Шаляпин не называл имен, но поклонники предположили, что артист имеет в виду Аллу Пугачеву, которой на данный момент уделяют много внимания. Запись артиста вызвала бурную дискуссию в комментариях, где большинство пользователей Сети не согласились с мнением артиста. Вскоре Прохор Шаляпин пояснил, что уважает талант Примадонны, но считает певицу устаревшей, а юбилейные шоу — вызывающими “ощущение безысходности и жалости”.
Как передает Teleprogramma, Прохор Шаляпин был возмущен стоимостью билетов на юбилейный концерт Аллы Пугачевой, который состоится 17 апреля. Артист отметил, что не станет покупать билет и посещать шоу, поскольку там “не на что смотреть”. В день рождения Примадонны Шаляпин высказался по поводу современного отечественного шоу-бизнеса, отметив, что передачи следует посвящать Федору Шаляпину. Артист уверен, что именно эта звезда советской сцены известна далеко за рубежом и ему стоит посвящать юбилейные шоу.
Прохор Шаляпин не называл имен, но поклонники предположили, что артист имеет в виду Аллу Пугачеву, которой на данный момент уделяют много внимания. Запись артиста вызвала бурную дискуссию в комментариях, где большинство пользователей Сети не согласились с мнением артиста. Вскоре Прохор Шаляпин пояснил, что уважает талант Примадонны, но считает певицу устаревшей, а юбилейные шоу — вызывающими “ощущение безысходности и жалости”.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:03