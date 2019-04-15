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Юный поклонник Веры Брежневой признался артистке в любви во время концерта

Вера Брежнева поделилась с Instagram-аудиторией коротким видеороликом, на кадрах которого запечатлён момент признания ей юным поклонником в любви во время концерта. Искренние слова мальчика растрогали певицу, и она обняла его, приняв в дар цветы.
Юный поклонник Веры Брежневой признался артистке в любви во время концерта

Выступление Веры Брежневой, о котором идёт речь, имело место в городе Ростов 13 апреля. После концерта поп-исполнительница много времени посвятила общению с поклонниками, и в Instagram-аккаунтах многих из них появились соответствующие фото- и видеоматериалы. Одним из них знаменитость и сама поделилась со своими подписчиками.

Ролик, на кадрах которого почитатель творчества Веры Брежневой сообщил ей о своих чувствах, вокалистка подписала следующими словами: «Откровенное признание». Оно растрогало не только артистку, но и зрителей, присутствовавших на концерте: ушёл со сцены юный воздыхатель под их бурные аплодисменты.



 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:51

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