Юный поклонник Веры Брежневой признался артистке в любви во время концерта

Выступление Веры Брежневой, о котором идёт речь, имело место в городе Ростов 13 апреля. После концерта поп-исполнительница много времени посвятила общению с поклонниками, и в Instagram-аккаунтах многих из них появились соответствующие фото- и видеоматериалы. Одним из них знаменитость и сама поделилась со своими подписчиками.Ролик, на кадрах которого почитатель творчества Веры Брежневой сообщил ей о своих чувствах, вокалистка подписала следующими словами:Оно растрогало не только артистку, но и зрителей, присутствовавших на концерте: ушёл со сцены юный воздыхатель под их бурные аплодисменты.