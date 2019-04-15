В Москве манекенщик ударил ножом режиссера Гранильщикова из-за молодой актрисы





Согласно сведениям “МК”, в вечер нападения Гранильщиков имел запланированную встречу с актрисами и оператором. Компания посетила кафе около столичной станции метро “Арбатская”. Среди приглашенных оказалась Елизавета Манохина, которая озвучила предложение продолжить вечер в мастерской, находящейся на Гоголевском бульваре. Вся компания переместилась по адресу, но вскоре к ним присоединился некий манекенщик Иван, который схватил кухонный нож и нанес несколько ранений в область головы режиссеру. Свидетели отметили, что злоумышленник мог приревновать звезду. Пострадавший обратился в травмпункт только на следующий день. В органы правопорядка потерпевший заявил спустя несколько дней, что объяснил плохим самочувствием из-за потери крови.По словам режиссера, стычка с манекенщиком происходила еще в декабре, когда последний попытался его задушить. Гранильщиков известен благодаря своей работе “Позиции”, за что получил Премию Кандинского в 2013 году.