Священник посоветовал отдать вещи Юлии Началовой нуждающимся
Родным Юлии Началовой не надо продолжать хранить ее личные вещи в домашней обстановке, поэтому лучше раздать их нуждающимся. Так считает настоятель одной из московских церквей, которую посещала певица при жизни.
Священник считает, что близким не нужно делать из ее вещей объект поклонения, оставить дома лучше всего украшения и одежду, которые были в момент ее кончины. Настоятель отметил, что первые 40 дней душа умершего находится в доме, где жил покойник, в связи с чем и вещи обязаны лежать именно там.
Святой отец добавил, что наиболее пригодный вариант избавиться от вещей усопшего человека - отдать их нуждающимся. Порекомендовал он еще и не спать в комнате Юлии Началовой, пока не прошло 40 дней после ее смерти. В обратном случае ее душа может приходить во сне.
Священник считает, что близким не нужно делать из ее вещей объект поклонения, оставить дома лучше всего украшения и одежду, которые были в момент ее кончины. Настоятель отметил, что первые 40 дней душа умершего находится в доме, где жил покойник, в связи с чем и вещи обязаны лежать именно там.
Святой отец добавил, что наиболее пригодный вариант избавиться от вещей усопшего человека - отдать их нуждающимся. Порекомендовал он еще и не спать в комнате Юлии Началовой, пока не прошло 40 дней после ее смерти. В обратном случае ее душа может приходить во сне.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:35