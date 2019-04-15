Священник посоветовал отдать вещи Юлии Началовой нуждающимся





Священник считает, что близким не нужно делать из ее вещей объект поклонения, оставить дома лучше всего украшения и одежду, которые были в момент ее кончины. Настоятель отметил, что первые 40 дней душа умершего находится в доме, где жил покойник, в связи с чем и вещи обязаны лежать именно там.Святой отец добавил, что наиболее пригодный вариант избавиться от вещей усопшего человека - отдать их нуждающимся. Порекомендовал он еще и не спать в комнате Юлии Началовой, пока не прошло 40 дней после ее смерти. В обратном случае ее душа может приходить во сне.