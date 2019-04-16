Наталья Водянова показала милое фото с бабушкой и старшим сыном
Супермодель Наталья Водянова показала своим поклонникам в микроблоге Instagram милое фото с бабушкой, которая приехала к ней в гости в Париж, и старшим сыном. Знаменитость написала, что на «скамейке собрались три поколения».
Наталья Водянова души не чает в Ларисе Гавриловне и ласково называет ее «бабуня». В воскресенье супермодель прогуливалась по Парижу с родственницей и сыном Лукасом Портманом. Звезда с родными позировала на скамейке и пожелала всем фолловерам «солнечного дня». В посте модель сравнила себя, взрослого сына и бабушку с «Гулливером и лилипутами». Публикация набрала свыше 43 тысяч отметок «нравится».
Подписчики отметили красоту Натальи Водяновой и позитивное настроение ее родных. Многие подчеркнули, что «это счастье, когда есть возможность купаться в любви бабушки». Фолловеры написали, что даже по снимку видно, что в семье супермодели царят любовь и уважение.
В конце марта Наталья Водянова вошла в состав жюри популярного конкурса Fashion Trust Arabia. Это мероприятие проводят с целью поддержки арабских дизайнеров.
Наталья Водянова души не чает в Ларисе Гавриловне и ласково называет ее «бабуня». В воскресенье супермодель прогуливалась по Парижу с родственницей и сыном Лукасом Портманом. Звезда с родными позировала на скамейке и пожелала всем фолловерам «солнечного дня». В посте модель сравнила себя, взрослого сына и бабушку с «Гулливером и лилипутами». Публикация набрала свыше 43 тысяч отметок «нравится».
Подписчики отметили красоту Натальи Водяновой и позитивное настроение ее родных. Многие подчеркнули, что «это счастье, когда есть возможность купаться в любви бабушки». Фолловеры написали, что даже по снимку видно, что в семье супермодели царят любовь и уважение.
В конце марта Наталья Водянова вошла в состав жюри популярного конкурса Fashion Trust Arabia. Это мероприятие проводят с целью поддержки арабских дизайнеров.
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 07:16