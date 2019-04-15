Станислав Садальский надеется на воссоединение Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова

Примадонна 15 апреля отмечает 70-летие и получает поздравления от первых лиц государства и коллег по творческому цеху. Отличился Садальский, оригинально поздравивший в микроблоге певицу с ее праздником. Там он опубликовал архивные изображения Киркорова и Пугачевой, проживших в браке десять лет, и понадеялся на их воссоединение. Актер не скрывает своего отрицательного отношения к нынешнему супругу звезды Максиму Галкину, считая именно прежнего мужа идеальным мужчиной для нее.Первыми Аллу Пугачеву поздравили с 70-летием ее супруг и дети Гарри и Елизавета. Сама именинница несколько месяцев готовится к юбилейному выступлению в Кремле 17 апреля, билеты на который уже были реализованы. Певица не хотела отмечать праздник, но вынуждена была пойти на уступки друзьям.