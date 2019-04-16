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В Подмосковье астронавт Boeing Фергюсон начал подготовку к полету на Starliner

Являющийся астронавтом Boeing Кристофер Фергюсон готовится отправиться на МКС, что произойдет в ноябре 2019 года. Отправка состоится на пилотируемом корабле Starliner, а подготовка уже ведется в Подмосковье.
В Подмосковье астронавт Boeing Фергюсон начал подготовку к полету на Starliner

С апреля в действующем на территории Московской области Центре подготовки космонавтов организовывают учебные мероприятия, в которых участвуют представители NASA Майкл Финк и Николь Аунапу Манн. Астронавты в тандеме с Фергюсоном составляют экипаж судна Starliner, разработку которого вела компания Boeing. Накануне состоялось знакомство Фергюсона с руководством и сотрудниками Центра. Астронавт должен стать пилотом корабля Starliner, а его учеба займет неделю. В ходе работы американец получит необходимые знания о конструкции и компоновке аппарата, а также значении систем.

Кристофер Фергюсон успел осуществить три полета в космос, а тестовый рейс Starliner непосредственно на МКС намечен официально на ноябрь.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 05:34

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