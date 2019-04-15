АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Физик назвал возможными медленные путешествия через червоточины
EUR 72.84 USD 64.52
Курс валют на 13.04.2019

Лера Фрост похвасталась снимком с Филиппом Киркоровым

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Лера Фрост похвасталась в Сети новым снимком, на котором она позирует рядом с Филиппом Киркоровым. Поклонники девушки решили, что таким образом она может серьёзно задеть экс-возлюбленного Захара Саленко, так и не добившегося ничего в музыкальной сфере.

Лера Фрост похвасталась снимком с Филиппом Киркоровым


Лера Фрост после расставания с Захаром Саленко всерьёз занялась собственной раскруткой. Девушка не скрывает, что хочет по-настоящему красивой жизни и готова всё ради этого делать. На днях Лера Фрост похвасталась совместным снимком с Филиппом Киркоровым, что лишний раз доказывает её намерения пробиваться в мир российского шоу-бизнеса.

Лера Фрост похвасталась снимком с Филиппом Киркоровым


Большинство подписчиков девушки обрадовались за неё, но вот основная часть пользователей Сети обратила внимание на то, что опубликованный кадр никак нельзя назвать совместным селфи со звездой, так как Лера Фрост просто сфотографировала себя стоящей сбоку поп-короля, активно беседующего о чём-то с другими людьми.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 19:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперт: Дания отклонила маршрут
Лера Фрост похвасталась снимком с
Часы Balance Watch воплощают в себе
В Китае УЗИ продемонстрировало
Прохор Шаляпин и Виталина
Samsung начнет продавать в РФ самый
Дмитрий Дмитренко и Саймон Марданшин
Стали известны любимые автомобили
Младший сын Олега Газманова купил
Ученые установили связь между
Анфиса Чехова на съемках «Главной роли»
Специалисты сравнили характеристики
Сергей Зверев впервые рассказал, почему
Ученые: Устойчивость к антибиотикам
Промсвязьбанк и «Росатом» подписали
Екатерина Варнава испугала поклонников
Российские медики назвали симптомы
Ожидающая третьего ребенка Анастасия
Мошенники устроили в Instagram
Анастасия Заворотнюк призналась, что
Уфолог Скотт Уоринг заметил на снимке
Врачи назвали необычные симптомы
Алла Пугачева помогла семье Юлии
«Красота - это вопрос воли и
Физик назвал возможными медленные
36-летняя Алена Водонаева ответила на
Гибкий смартфон Motorola Razr получил
Российский ученый прокомментировал
Анна Семенович взбудоражила поклонников
Татьяна Африкантова рассекретила фото
Просмотреть все новости