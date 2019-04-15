Лера Фрост похвасталась снимком с Филиппом Киркоровым





Лера Фрост после расставания с Захаром Саленко всерьёз занялась собственной раскруткой. Девушка не скрывает, что хочет по-настоящему красивой жизни и готова всё ради этого делать. На днях Лера Фрост похвасталась совместным снимком с Филиппом Киркоровым, что лишний раз доказывает её намерения пробиваться в мир российского шоу-бизнеса.Большинство подписчиков девушки обрадовались за неё, но вот основная часть пользователей Сети обратила внимание на то, что опубликованный кадр никак нельзя назвать совместным селфи со звездой, так как Лера Фрост просто сфотографировала себя стоящей сбоку поп-короля, активно беседующего о чём-то с другими людьми.