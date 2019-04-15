Лера Фрост похвасталась снимком с Филиппом Киркоровым
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Лера Фрост похвасталась в Сети новым снимком, на котором она позирует рядом с Филиппом Киркоровым. Поклонники девушки решили, что таким образом она может серьёзно задеть экс-возлюбленного Захара Саленко, так и не добившегося ничего в музыкальной сфере.
Лера Фрост после расставания с Захаром Саленко всерьёз занялась собственной раскруткой. Девушка не скрывает, что хочет по-настоящему красивой жизни и готова всё ради этого делать. На днях Лера Фрост похвасталась совместным снимком с Филиппом Киркоровым, что лишний раз доказывает её намерения пробиваться в мир российского шоу-бизнеса.
Большинство подписчиков девушки обрадовались за неё, но вот основная часть пользователей Сети обратила внимание на то, что опубликованный кадр никак нельзя назвать совместным селфи со звездой, так как Лера Фрост просто сфотографировала себя стоящей сбоку поп-короля, активно беседующего о чём-то с другими людьми.
Лера Фрост после расставания с Захаром Саленко всерьёз занялась собственной раскруткой. Девушка не скрывает, что хочет по-настоящему красивой жизни и готова всё ради этого делать. На днях Лера Фрост похвасталась совместным снимком с Филиппом Киркоровым, что лишний раз доказывает её намерения пробиваться в мир российского шоу-бизнеса.
Большинство подписчиков девушки обрадовались за неё, но вот основная часть пользователей Сети обратила внимание на то, что опубликованный кадр никак нельзя назвать совместным селфи со звездой, так как Лера Фрост просто сфотографировала себя стоящей сбоку поп-короля, активно беседующего о чём-то с другими людьми.