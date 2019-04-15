«От перелома до онкологии»: Названы 11 причин болей в пенисе
Медиками из Великобритании названы 11 основных причин болей в пенисе. Как оказалось, они достаточно разнообразны: от венерического заболевания или перелома полового органа мужчины до онкологии.
Конкретизируя, специалисты выделили следующие причины возникновения болевых ощущений в пенисе:
– баланит, выражающийся в отёчности, покраснении и припухлости кончика органа, в появлении беловатых комковатых выделений;
– приапизм (длительная и зачастую болезненная эрекция без непосредственно полового возбуждения);
– гонорея, хламидиоз и иные заболевания, которые передаются половым путём;
– болезнь Пейрони, когда происходит неестественное искривление пениса во время эрекции, сопровождающееся онемением из-за блокировки к органу кровотока;
– ИМВП (инфекции мочевыводящих путей), возникающие вследствие попадания в мочевые пути патогенных микроорганизмов (патология проявляется в виде жжения во время мочеиспускания, ощущения наполненности в мочевом пузыре, также в моче может присутствовать кровь);
– перелом пениса (вследствие такого повреждения, зачастую происходящего в ходе чрезмерной активности во время секса, разрывается белочная оболочка полового органа);
– простатит, то есть воспаление предстательной железы;
– уретрит, вследствие чего воспаляется мочеиспускательный канал, из-за того, что его стенки поражаются различными вирусами и бактериями;
– фимоз, при котором из-за узкой крайней плоти головку полового члена невозможно обнажить;
– парафимоз, то есть невозможность крайней плоти возвратиться в изначальное положение (заболевание очень серьёзное и требует неотлагательного медицинского вмешательства);
– онкология (среди типичных симптомов – рана на пенисе, которая не заживает на протяжении более чем один месяц, неприятный запах, кровотечение, утолщение наружного покрова органа, изменение его оттенка).
Конкретизируя, специалисты выделили следующие причины возникновения болевых ощущений в пенисе:
– баланит, выражающийся в отёчности, покраснении и припухлости кончика органа, в появлении беловатых комковатых выделений;
– приапизм (длительная и зачастую болезненная эрекция без непосредственно полового возбуждения);
– гонорея, хламидиоз и иные заболевания, которые передаются половым путём;
– болезнь Пейрони, когда происходит неестественное искривление пениса во время эрекции, сопровождающееся онемением из-за блокировки к органу кровотока;
– ИМВП (инфекции мочевыводящих путей), возникающие вследствие попадания в мочевые пути патогенных микроорганизмов (патология проявляется в виде жжения во время мочеиспускания, ощущения наполненности в мочевом пузыре, также в моче может присутствовать кровь);
– перелом пениса (вследствие такого повреждения, зачастую происходящего в ходе чрезмерной активности во время секса, разрывается белочная оболочка полового органа);
– простатит, то есть воспаление предстательной железы;
– уретрит, вследствие чего воспаляется мочеиспускательный канал, из-за того, что его стенки поражаются различными вирусами и бактериями;
– фимоз, при котором из-за узкой крайней плоти головку полового члена невозможно обнажить;
– парафимоз, то есть невозможность крайней плоти возвратиться в изначальное положение (заболевание очень серьёзное и требует неотлагательного медицинского вмешательства);
– онкология (среди типичных симптомов – рана на пенисе, которая не заживает на протяжении более чем один месяц, неприятный запах, кровотечение, утолщение наружного покрова органа, изменение его оттенка).
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:48