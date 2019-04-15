АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Физик назвал возможными медленные путешествия через червоточины
EUR 72.84 USD 64.52
Курс валют на 13.04.2019

«От перелома до онкологии»: Названы 11 причин болей в пенисе

Медиками из Великобритании названы 11 основных причин болей в пенисе. Как оказалось, они достаточно разнообразны: от венерического заболевания или перелома полового органа мужчины до онкологии.
«От перелома до онкологии»: Названы 11 причин болей в пенисе

Конкретизируя, специалисты выделили следующие причины возникновения болевых ощущений в пенисе:

– баланит, выражающийся в отёчности, покраснении и припухлости кончика органа, в появлении беловатых комковатых выделений;

– приапизм (длительная и зачастую болезненная эрекция без непосредственно полового возбуждения);

– гонорея, хламидиоз и иные заболевания, которые передаются половым путём;

– болезнь Пейрони, когда происходит неестественное искривление пениса во время эрекции, сопровождающееся онемением из-за блокировки к органу кровотока;

– ИМВП (инфекции мочевыводящих путей), возникающие вследствие попадания в мочевые пути патогенных микроорганизмов (патология проявляется в виде жжения во время мочеиспускания, ощущения наполненности в мочевом пузыре, также в моче может присутствовать кровь);

– перелом пениса (вследствие такого повреждения, зачастую происходящего в ходе чрезмерной активности во время секса, разрывается белочная оболочка полового органа);

– простатит, то есть воспаление предстательной железы;

– уретрит, вследствие чего воспаляется мочеиспускательный канал, из-за того, что его стенки поражаются различными вирусами и бактериями;

– фимоз, при котором из-за узкой крайней плоти головку полового члена невозможно обнажить;

– парафимоз, то есть невозможность крайней плоти возвратиться в изначальное положение (заболевание очень серьёзное и требует неотлагательного медицинского вмешательства);

– онкология (среди типичных симптомов – рана на пенисе, которая не заживает на протяжении более чем один месяц, неприятный запах, кровотечение, утолщение наружного покрова органа, изменение его оттенка).



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:48

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты рассказали о способах
Ученые: Пищевая добавка E319 ослабляет
Священник посоветовал отдать вещи Юлии
Смартфон Nubia X с двумя экранами
Кристина Орбакайте поздравила Аллу
Ученые рассказали о правильном
Виктория Романец с юмором вспоминает
Алёна Савкина худеет перед возвращением
Юный поклонник Веры Брежневой признался
«От перелома до онкологии»: Названы 11
BAIC представит в Шанхае копию Jeep
В Москве манекенщик ударил ножом
Станислав Садальский надеется на
Саша Черно снова отчитала Иосифа
Эксперт: Дания отклонила маршрут
Лера Фрост похвасталась снимком с
Часы Balance Watch воплощают в себе
В Китае УЗИ продемонстрировало
Прохор Шаляпин и Виталина
Samsung начнет продавать в РФ самый
Дмитрий Дмитренко и Саймон Марданшин
Стали известны любимые автомобили
Младший сын Олега Газманова купил
Ученые установили связь между
Анфиса Чехова на съемках «Главной роли»
Специалисты сравнили характеристики
Сергей Зверев впервые рассказал, почему
Ученые: Устойчивость к антибиотикам
Промсвязьбанк и «Росатом» подписали
Екатерина Варнава испугала поклонников
Просмотреть все новости