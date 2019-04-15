«От перелома до онкологии»: Названы 11 причин болей в пенисе





Конкретизируя, специалисты выделили следующие причины возникновения болевых ощущений в пенисе:– баланит, выражающийся в отёчности, покраснении и припухлости кончика органа, в появлении беловатых комковатых выделений;– приапизм (длительная и зачастую болезненная эрекция без непосредственно полового возбуждения);– гонорея, хламидиоз и иные заболевания, которые передаются половым путём;– болезнь Пейрони, когда происходит неестественное искривление пениса во время эрекции, сопровождающееся онемением из-за блокировки к органу кровотока;– ИМВП (инфекции мочевыводящих путей), возникающие вследствие попадания в мочевые пути патогенных микроорганизмов (патология проявляется в виде жжения во время мочеиспускания, ощущения наполненности в мочевом пузыре, также в моче может присутствовать кровь);– перелом пениса (вследствие такого повреждения, зачастую происходящего в ходе чрезмерной активности во время секса, разрывается белочная оболочка полового органа);– простатит, то есть воспаление предстательной железы;– уретрит, вследствие чего воспаляется мочеиспускательный канал, из-за того, что его стенки поражаются различными вирусами и бактериями;– фимоз, при котором из-за узкой крайней плоти головку полового члена невозможно обнажить;– парафимоз, то есть невозможность крайней плоти возвратиться в изначальное положение (заболевание очень серьёзное и требует неотлагательного медицинского вмешательства);– онкология (среди типичных симптомов – рана на пенисе, которая не заживает на протяжении более чем один месяц, неприятный запах, кровотечение, утолщение наружного покрова органа, изменение его оттенка).