Эксперт: Дания отклонила маршрут «Северного потока — 2» из-за политических мотивов
Эксперт Сергей Пикин, возглавляющий фонд энергетического развития, считает, что Дания отклонила маршрут «Северного потока – 2» из-за политических мотивов. К «Газпрому» у датских специалистов есть вопросы, которые касаются экологического законодательства.
Мортен Кристенсен, представляющий пресс-службу энергетического агентства королевства, отметил, что сегодня они получили заявку на третий маршрут Nord Stream 2 AG. В ведомстве пообещали рассмотреть ее в ближайшее время. В пресс-службе заявили, что специалисты изучат документы по строительству транзитных трубопроводов и проведут экологическую оценку, передает издание Nation News.
По мнению Сергея Пикина, непредсказуемая законодательная база Дании не угрожает реализации проекта «Газпрома», так как у корпорации существует запасной вариант данного маршрута. Эксперт убежден, что действия датской стороны обусловлены политическими мотивами. Власти королевства намеренно тянут время, чтобы задержать процесс строительства. Компания, которая является оператором проекта Nord Stream 2 AG, считает, что Дания из-за своих действий может потерять доверие иностранных инвесторов.
Мортен Кристенсен, представляющий пресс-службу энергетического агентства королевства, отметил, что сегодня они получили заявку на третий маршрут Nord Stream 2 AG. В ведомстве пообещали рассмотреть ее в ближайшее время. В пресс-службе заявили, что специалисты изучат документы по строительству транзитных трубопроводов и проведут экологическую оценку, передает издание Nation News.
По мнению Сергея Пикина, непредсказуемая законодательная база Дании не угрожает реализации проекта «Газпрома», так как у корпорации существует запасной вариант данного маршрута. Эксперт убежден, что действия датской стороны обусловлены политическими мотивами. Власти королевства намеренно тянут время, чтобы задержать процесс строительства. Компания, которая является оператором проекта Nord Stream 2 AG, считает, что Дания из-за своих действий может потерять доверие иностранных инвесторов.
Политика
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:27