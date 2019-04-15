Часы Balance Watch воплощают в себе китайскую философию Инь и Ян
Новые гибридные премиальные часы Balance Watch создавались для того, чтобы воплотить в себе китайскую философию Инь и Ян. Черно-белая новинка одновременно является и цифровой, и аналоговой, а также может взаимодействовать со смартфоном владельца.
Создатели гибридных премиальных часов Balance Watch решили придерживаться китайской философии Инь и Ян не только в оформлении дизайна, но и в технической части устройства. Это привело к тому, что новинка на половину является классической, аналоговой, а остальная ее часть – современная, цифровая. Такой подход дизайнеров и инженеров позволил создать уникальный продукт, способный прийтись по вкусу многим консервативным людям, до настоящего время обходивших такие технологические новинки стороной. Устройство выполнено в черно-белых цветах из известного символа китайской философии Инь и Ян.
Гибридные премиальные Balance Watch имеют небольшой круглый экран, встроенный таким образом, чтобы задевать и аналоговую, и цифровую часть часов. То же самое касается миниатюрного циферблата, расположенного в другой части новинки. Balance Watch способны взаимодействовать со смартфоном владельца, что еще сильнее расширяет их функционал. Устройства могут обмениваться уведомлениями друг с другом, что облегчит жизнь пользователя. Цена и дата старта продаж премиальной новинки пока неизвестны.
Создатели гибридных премиальных часов Balance Watch решили придерживаться китайской философии Инь и Ян не только в оформлении дизайна, но и в технической части устройства. Это привело к тому, что новинка на половину является классической, аналоговой, а остальная ее часть – современная, цифровая. Такой подход дизайнеров и инженеров позволил создать уникальный продукт, способный прийтись по вкусу многим консервативным людям, до настоящего время обходивших такие технологические новинки стороной. Устройство выполнено в черно-белых цветах из известного символа китайской философии Инь и Ян.
Гибридные премиальные Balance Watch имеют небольшой круглый экран, встроенный таким образом, чтобы задевать и аналоговую, и цифровую часть часов. То же самое касается миниатюрного циферблата, расположенного в другой части новинки. Balance Watch способны взаимодействовать со смартфоном владельца, что еще сильнее расширяет их функционал. Устройства могут обмениваться уведомлениями друг с другом, что облегчит жизнь пользователя. Цена и дата старта продаж премиальной новинки пока неизвестны.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:17