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BAIC представит в Шанхае копию Jeep Wrangler

Компания BAIC вскоре представит новый внедорожник Beijing BJ40 plus, который уже назвали копией Jeep Wrangler. Презентация модели ожидается на автофоруме в Шанхае.
BAIC представит в Шанхае копию Jeep Wrangler

Китайская новинка напоминает собой американский транспорт, но отличается от оригинала определенными фрагментами дизайна и широким спектром оснащения. Автомобиль BAIC получил, помимо светодиодной оптики и обновленной решетки радиатора, внедорожный обвес и расширители арок колес. Также в клоне Wrangler имеется модернизированная шумоизоляция.

Под капотом Beijing BJ40 plus находится 2,3-литровый турбоагрегат, генерирующий 250 лошадиных сил. Базовая модификация новинки получила также полноприводную систему и восьмиступенчатую автоматику. На рынке появится и другой вариант внедорожника с двухлитровым мотором мощностью 150 «лошадей» и шестиступенчатой «механикой». Стоимость BJ40 plus будет обнародована в самое скорое время.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:42

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