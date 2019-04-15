Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская кардинально сменили имидж

Поклонники помнят Прохора Шаляпина жгучим брюнетом, но ради своей дамы сердца он решился на смену имиджа. Цымбалюк-Романовская полностью поддержала возлюбленного и также перекрасилась в этот цвет. В комментариях мнения поклонников разделились: одним понравились перемены артистов, а другие отметили, что певец и пианистка теперь выглядят намного старше свои лет.Пара вместе несколько месяцев, хотя ранее их связывали дружеские отношения. Прохор Шаляпин пока не торопится делать предложение руки и сердца Виталине Цымбалюк-Романовской. Артисты утверждают, что их устраивают такие романтические отношения. Влюбленные наблюдают друг за другом и планируют совместные концертные выступления. По словам Прохора Шаляпина, они состоявшиеся и самодостаточные люди, поэтому никому не приходится «прогибаться».Ранее пианистка состояла в браке со знаменитым Арменом Джигарханяном. После развода актер обвинил Цымбалюк-Романовскую в воровстве. Суд признал киевскую артистку виновной и приговорил к обязательным работам.