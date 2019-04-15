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Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская кардинально сменили имидж

В своем микроблоге Instagram певец Прохор Шаляпин разместил новый снимок, на котором видно, что он и его возлюбленная Виталина Цымбалюк-Романовская кардинально сменили имидж. Пара перекрасила волосы и стала пепельными блондинами.

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская кардинально сменили имидж


Поклонники помнят Прохора Шаляпина жгучим брюнетом, но ради своей дамы сердца он решился на смену имиджа. Цымбалюк-Романовская полностью поддержала возлюбленного и также перекрасилась в этот цвет. В комментариях мнения поклонников разделились: одним понравились перемены артистов, а другие отметили, что певец и пианистка теперь выглядят намного старше свои лет.

Пара вместе несколько месяцев, хотя ранее их связывали дружеские отношения. Прохор Шаляпин пока не торопится делать предложение руки и сердца Виталине Цымбалюк-Романовской. Артисты утверждают, что их устраивают такие романтические отношения. Влюбленные наблюдают друг за другом и планируют совместные концертные выступления. По словам Прохора Шаляпина, они состоявшиеся и самодостаточные люди, поэтому никому не приходится «прогибаться».

Ранее пианистка состояла в браке со знаменитым Арменом Джигарханяном. После развода актер обвинил Цымбалюк-Романовскую в воровстве. Суд признал киевскую артистку виновной и приговорил к обязательным работам.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:06

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