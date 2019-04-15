Дмитрий Дмитренко и Саймон Марданшин доказали, что не являются экстрасенсами





На днях руководство «Дома-2» решило протестировать своих подопечных на возможное наличие у тех экстрасенсорных способностей. В рамках очередного эксперимента сразу трое участников Дмитрий Дмитренко, Саймон Марданшин и Ирина Пингвинова доказали, что не являются экстрасенсами. Все испытуемые предположили, что редакторы положили в конверт снимок Ольги Бузовой, но на деле там оказалось фото Венцеслава Венгржановского.Узнав о своей ошибке, Ирина Пингвинова отметила сходство экс-участника с нынешним ведущим Владом Кадони, а вот Дмитрий Дмитренко, наоборот, осудил мужчину, назвав его подлецом из-за недавней переписки, в которой те что-то не поделили.