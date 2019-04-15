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Дмитрий Дмитренко и Саймон Марданшин доказали, что не являются экстрасенсами

Участники популярного реалити-шоу «Дом-2» Дмитрий Дмитренко и Саймон Марданшин доказали руководству проекта, что не являются экстрасенсами. Проектантам устроили своеобразную проверку, предложив угадать, чья фотография спрятана в закрытом конверте.

Дмитрий Дмитренко и Саймон Марданшин доказали, что не являются экстрасенсами


На днях руководство «Дома-2» решило протестировать своих подопечных на возможное наличие у тех экстрасенсорных способностей. В рамках очередного эксперимента сразу трое участников Дмитрий Дмитренко, Саймон Марданшин и Ирина Пингвинова доказали, что не являются экстрасенсами. Все испытуемые предположили, что редакторы положили в конверт снимок Ольги Бузовой, но на деле там оказалось фото Венцеслава Венгржановского.

Дмитрий Дмитренко и Саймон Марданшин доказали, что не являются экстрасенсами


Узнав о своей ошибке, Ирина Пингвинова отметила сходство экс-участника с нынешним ведущим Владом Кадони, а вот Дмитрий Дмитренко, наоборот, осудил мужчину, назвав его подлецом из-за недавней переписки, в которой те что-то не поделили.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 18:50

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