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Евгений Кулик раскроет тайну идеального вайна

Актер Евгений Кулик поучаствовал в передаче «Где логика?» и раскрыл секрет идеального вайна. Вместе с ним на шоу пришли актрисы из сериала «Реальные пацаны» Валентина Мазунина и Мария Шекунова.

Евгений Кулик раскроет тайну идеального вайна

В эфире очередной выпуск передачи выйдет в ближайшее время, и тогда зрители смогут узнать тайну Кулика. Как прежде он успел выразиться, все дело в «татарке», но более подробная информация о его вайнах будет известна уже в самом шоу.

В проекте «Где логика?» от участников требуется проверить себя на умение мыслить логически. Его ведущим является Азамат Мусагалиев, способный талантливо и виртуозно шутить над приглашенными, но и в то же время подсказывать им во время обдумывания вопросов. В эфире гости отвечают на каверзные вопросы и ищут смысл в демонстрируемых изображениях.

Не так давно состоялась премьера шестого сезона сериала «Реальные пацаны», в котором рассказывается о «гопниках» Коляне, Антоне и Воване. После выхода сериала на широкие экраны вмиг стали знаменитыми актеры Николай Наумов, Владимир Селиванов и Антон Богданов, а также Мария Шекунова и Валентина Мазунина.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 04:32

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