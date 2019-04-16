Евгений Кулик раскроет тайну идеального вайна
Актер Евгений Кулик поучаствовал в передаче «Где логика?» и раскрыл секрет идеального вайна. Вместе с ним на шоу пришли актрисы из сериала «Реальные пацаны» Валентина Мазунина и Мария Шекунова.
В эфире очередной выпуск передачи выйдет в ближайшее время, и тогда зрители смогут узнать тайну Кулика. Как прежде он успел выразиться, все дело в «татарке», но более подробная информация о его вайнах будет известна уже в самом шоу.
В проекте «Где логика?» от участников требуется проверить себя на умение мыслить логически. Его ведущим является Азамат Мусагалиев, способный талантливо и виртуозно шутить над приглашенными, но и в то же время подсказывать им во время обдумывания вопросов. В эфире гости отвечают на каверзные вопросы и ищут смысл в демонстрируемых изображениях.
Не так давно состоялась премьера шестого сезона сериала «Реальные пацаны», в котором рассказывается о «гопниках» Коляне, Антоне и Воване. После выхода сериала на широкие экраны вмиг стали знаменитыми актеры Николай Наумов, Владимир Селиванов и Антон Богданов, а также Мария Шекунова и Валентина Мазунина.
В эфире очередной выпуск передачи выйдет в ближайшее время, и тогда зрители смогут узнать тайну Кулика. Как прежде он успел выразиться, все дело в «татарке», но более подробная информация о его вайнах будет известна уже в самом шоу.
В проекте «Где логика?» от участников требуется проверить себя на умение мыслить логически. Его ведущим является Азамат Мусагалиев, способный талантливо и виртуозно шутить над приглашенными, но и в то же время подсказывать им во время обдумывания вопросов. В эфире гости отвечают на каверзные вопросы и ищут смысл в демонстрируемых изображениях.
Не так давно состоялась премьера шестого сезона сериала «Реальные пацаны», в котором рассказывается о «гопниках» Коляне, Антоне и Воване. После выхода сериала на широкие экраны вмиг стали знаменитыми актеры Николай Наумов, Владимир Селиванов и Антон Богданов, а также Мария Шекунова и Валентина Мазунина.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 04:32