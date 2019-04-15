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Сергей Зверев впервые рассказал, почему в своё время взял из детдома больного ребёнка

Известный стилист Сергей Зверев в эфире телешоу Андрея Малахова «Прямой эфир» рассказал, почему в своё время он решил взять из детдома больного ребёнка. Речь идёт о Сергее Звереве-младшем, недавно пожаловавшемся общественности на серьёзный недуг и недостаток денег.
Сергей Зверев впервые рассказал, почему в своё время взял из детдома больного ребёнка

Приёмный сын шоумена, которому сейчас 26 лет, рассказал в рамках «На самом деле» о ссоре с отцом и отсутствии общения на протяжении вот уже нескольких лет. В новом выпуске телепередачи «Прямой эфир» уже Сергей Зверев-старший стал рассказывать об отношениях между ним и сыном, впервые раскрыв причины решения в своё время усыновить ребёнка. Выбор знаменитости пал на мальчика из иркутского детдома.
Сергей Зверев впервые рассказал, почему в своё время взял из детдома больного ребёнка

Как рассказал стилист, на старте карьеры, когда он уже победил в ряде заграничных конкурсов, он регулярно после всех важных мероприятий посещал какой-либо детский дом. Однажды парикмахер обратил внимание на одного ребёнка, сидевшего в стороне от остальных детей. Знаменитость выяснил у воспитателя, что организм трёхлетнего мальчика, брошенного родителями, подвержен целому «букету» болезней, а потому тот едва ли проживёт ещё хотя бы лет пять.

«У него были хрипы, утяжелённое дыхание, имелся риск умереть во сне от удушья», – поделился воспоминаниями Сергей Зверев. Он отметил, что не планировал усыновлять ребёнка, но тот мальчик запал ему в душу, и он не смог оставить его в детдоме.

Сергей Зверев впервые рассказал, почему в своё время взял из детдома больного ребёнка

Далее последовала длительная борьба за жизнь ребёнка, ведь заболевания проявлялись одно за другим. Стилист стал усиленно работать, чтобы денег хватало на необходимые лекарства.

Сергей Зверев-старший признался, что до сих пор любит приёмного сына и хотел бы наладить с ним отношения. Причиной их размолвки стала жена Сергея Зверева-младшего, которая парикмахеру не нравится.



 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:22

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