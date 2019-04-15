Сергей Зверев впервые рассказал, почему в своё время взял из детдома больного ребёнка

«У него были хрипы, утяжелённое дыхание, имелся риск умереть во сне от удушья», – поделился воспоминаниями Сергей Зверев. Он отметил, что не планировал усыновлять ребёнка, но тот мальчик запал ему в душу, и он не смог оставить его в детдоме.

Приёмный сын шоумена, которому сейчас 26 лет, рассказал в рамках «На самом деле» о ссоре с отцом и отсутствии общения на протяжении вот уже нескольких лет. В новом выпуске телепередачи «Прямой эфир» уже Сергей Зверев-старший стал рассказывать об отношениях между ним и сыном, впервые раскрыв причины решения в своё время усыновить ребёнка. Выбор знаменитости пал на мальчика из иркутского детдома.Как рассказал стилист, на старте карьеры, когда он уже победил в ряде заграничных конкурсов, он регулярно после всех важных мероприятий посещал какой-либо детский дом. Однажды парикмахер обратил внимание на одного ребёнка, сидевшего в стороне от остальных детей. Знаменитость выяснил у воспитателя, что организм трёхлетнего мальчика, брошенного родителями, подвержен целому «букету» болезней, а потому тот едва ли проживёт ещё хотя бы лет пять.Далее последовала длительная борьба за жизнь ребёнка, ведь заболевания проявлялись одно за другим. Стилист стал усиленно работать, чтобы денег хватало на необходимые лекарства.Сергей Зверев-старший признался, что до сих пор любит приёмного сына и хотел бы наладить с ним отношения. Причиной их размолвки стала жена Сергея Зверева-младшего, которая парикмахеру не нравится.