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Samsung начнет продавать в РФ самый большой телевизор за 6 млн рублей

В России вскоре начнутся продажи самого большого телевизора Samsung QLED 8K с 98-дюймовой диагональю. В магазинах модель стоит ожидать 22 апреля.
Samsung начнет продавать в РФ самый большой телевизор за 6 млн рублей

Телевизор возглавил линейку QLED-устройств южнокорейской компании этого года. Всего в ней 20 моделей, реализация наиболее доступных стартовала несколько дней назад. На самый большой ТВ можно пока оформить предзаказ, заплатив шесть миллионов рублей. При этом в подарок клиент получит от Samsung саундбар HW-N950.

Все телевизоры QLED азиатской компании с 4K и 8K работают на процессоре Quantum. Применение искусственного интеллекта помогает улучшить в телевизоре качество картинки, менять яркость гаджета в зависимости от яркости и настроить звук под каждую сцену. При помощи режима Ambient можно воспроизводить в офлайн-режиме погоду, время, заставки и семейные кадры, а также работы дизайнеров и художников.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:59

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