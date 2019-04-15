Samsung начнет продавать в РФ самый большой телевизор за 6 млн рублей
В России вскоре начнутся продажи самого большого телевизора Samsung QLED 8K с 98-дюймовой диагональю. В магазинах модель стоит ожидать 22 апреля.
Телевизор возглавил линейку QLED-устройств южнокорейской компании этого года. Всего в ней 20 моделей, реализация наиболее доступных стартовала несколько дней назад. На самый большой ТВ можно пока оформить предзаказ, заплатив шесть миллионов рублей. При этом в подарок клиент получит от Samsung саундбар HW-N950.
Все телевизоры QLED азиатской компании с 4K и 8K работают на процессоре Quantum. Применение искусственного интеллекта помогает улучшить в телевизоре качество картинки, менять яркость гаджета в зависимости от яркости и настроить звук под каждую сцену. При помощи режима Ambient можно воспроизводить в офлайн-режиме погоду, время, заставки и семейные кадры, а также работы дизайнеров и художников.
Телевизор возглавил линейку QLED-устройств южнокорейской компании этого года. Всего в ней 20 моделей, реализация наиболее доступных стартовала несколько дней назад. На самый большой ТВ можно пока оформить предзаказ, заплатив шесть миллионов рублей. При этом в подарок клиент получит от Samsung саундбар HW-N950.
Все телевизоры QLED азиатской компании с 4K и 8K работают на процессоре Quantum. Применение искусственного интеллекта помогает улучшить в телевизоре качество картинки, менять яркость гаджета в зависимости от яркости и настроить звук под каждую сцену. При помощи режима Ambient можно воспроизводить в офлайн-режиме погоду, время, заставки и семейные кадры, а также работы дизайнеров и художников.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:59