Samsung начнет продавать в РФ самый большой телевизор за 6 млн рублей





Телевизор возглавил линейку QLED-устройств южнокорейской компании этого года. Всего в ней 20 моделей, реализация наиболее доступных стартовала несколько дней назад. На самый большой ТВ можно пока оформить предзаказ, заплатив шесть миллионов рублей. При этом в подарок клиент получит от Samsung саундбар HW-N950.Все телевизоры QLED азиатской компании с 4K и 8K работают на процессоре Quantum. Применение искусственного интеллекта помогает улучшить в телевизоре качество картинки, менять яркость гаджета в зависимости от яркости и настроить звук под каждую сцену. При помощи режима Ambient можно воспроизводить в офлайн-режиме погоду, время, заставки и семейные кадры, а также работы дизайнеров и художников.