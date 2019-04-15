Мошенники устроили в Instagram фишинговую рассылку





[spoiler][/spoiler]Об этом сообщают пользователи Instagram из других стран, но в скором времени фишинговая атака может дойти и до России. Система работает в автоматическом режиме и функционирует по такой схеме: захват одного аккаунта, рассылка вредоносных файлов всем подписчикам, получение контроля над новыми учетными записями, повторная отправка сообщений всем читателям и т.д.Пользователям в Instagram приходит сообщение, где рассказывается про некий «The Nasty List» («Противный лист»). В нем содержится имя аккаунта, в котором должен содержаться данный список, но там его не оказывается. Вместо него люди видят пустую личную страницу, а в ее описании размещен текст, мотивирующий перейти на сайте по прикрепленной ссылке: «nastylist-instatop50[.]me».После ее открытия наивный пользователь увидит обычную страницу входа в Instagram, но на самом деле это лишь подделка, на что указывает адресная строка страницы. Если человек введет в указанные поля логин и пароль – его аккаунт будет взломан, и он потеряет над ним контроль. После этого подписчики этой страницы получат фишинговую рассылку и процесс будет повторяться. Представители Instagram еще никак не отреагировали на эту ситуацию.