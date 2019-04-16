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Специалисты выяснили способы влияния холестерина на организм

Специалисты выяснили способы воздействия холестерина на организм. От его показателей зависит нормальная работа сердечно-сосудистой системы.
Специалисты выяснили способы влияния холестерина на организм

Из-за отложения бляшек в артериях снижается приток крови к мозгу, отмечают эксперты. В определенный момент эти микроорганизмы могут заблокировать доступ крови, в итоге чего формируется тромб, что приводит к появлению инсульта.

В связи с повышенным уровнем «плохого» холестерина в артериях появляется атеросклеротические бляшки, после чего сосуды становятся меньше, что приводит к боли в грудной клетке. Действие «плохого» холестерина вызывает дополнительную нагрузку на сердечную мышцу, которая из-за сужающихся артерий использует все усилия для прокачки крови по организму, что провоцирует скачки артериального давления.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 06:12

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