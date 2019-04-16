Специалисты выяснили способы влияния холестерина на организм





Из-за отложения бляшек в артериях снижается приток крови к мозгу, отмечают эксперты. В определенный момент эти микроорганизмы могут заблокировать доступ крови, в итоге чего формируется тромб, что приводит к появлению инсульта.В связи с повышенным уровнем «плохого» холестерина в артериях появляется атеросклеротические бляшки, после чего сосуды становятся меньше, что приводит к боли в грудной клетке. Действие «плохого» холестерина вызывает дополнительную нагрузку на сердечную мышцу, которая из-за сужающихся артерий использует все усилия для прокачки крови по организму, что провоцирует скачки артериального давления.