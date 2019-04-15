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Екатерина Варнава испугала поклонников разговорами об онкологии

Российская актриса Екатерина Варнава на своей странице в сети Instagram заговорила о лечении онкологии, чем напугала поклонников. Артистка считает, что в России на постоянной основе избегают походов в больницу, что часто стоит жизни.
Екатерина Варнава испугала поклонников разговорами об онкологии

Екатерина Варнава прочитала интервью главного онколога страны Андрея Каприна, который считает, что россияне склонны оттягивать поход к врачу на ментальном уровне. Согласно статистике, пропуск похода к врачу лишает шанса на успешное выздоровление во многих случаях. Варнава отметила, что ей тяжело об этом рассуждать, но во время столкновения с онкологией ее семья не знала к кому обращаться. В записи актрисы акцентируется внимание на том, что медицина улучшилась и в России тоже есть квалифицированные специалисты.

Екатерина Варнава призвала снизить смертность от рака путем своевременного обращения к врачу. Поклонники актрисы в комментариях поинтересовались ее здоровьем, поскольку интерес звезды к лечению онкологии напугал публику. Также фанаты пожелали своему кумиру крепкого здоровья.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:15

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