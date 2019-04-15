Екатерина Варнава испугала поклонников разговорами об онкологии

Екатерина Варнава прочитала интервью главного онколога страны Андрея Каприна, который считает, что россияне склонны оттягивать поход к врачу на ментальном уровне. Согласно статистике, пропуск похода к врачу лишает шанса на успешное выздоровление во многих случаях. Варнава отметила, что ей тяжело об этом рассуждать, но во время столкновения с онкологией ее семья не знала к кому обращаться. В записи актрисы акцентируется внимание на том, что медицина улучшилась и в России тоже есть квалифицированные специалисты.Екатерина Варнава призвала снизить смертность от рака путем своевременного обращения к врачу. Поклонники актрисы в комментариях поинтересовались ее здоровьем, поскольку интерес звезды к лечению онкологии напугал публику. Также фанаты пожелали своему кумиру крепкого здоровья.