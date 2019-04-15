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Стали известны любимые автомобили Валерия Меладзе

Валерий Меладзе протестировал большое количество автомобилей. В числе его любимых машин как европейские, так и азиатские транспортные средства.
Стали известны любимые автомобили Валерия Меладзе

За десятки лет водительского стажа он сидел за рулем многих марок, включая Mitsubishi, Lincoln, Jeep Wrangler и других. Валерий Меладзе лишь в 33 года смог купить свою первую машину, но на сегодняшний день он не может вспомнить даже ее название.

После того, как немало лет своей жизни певец провел за «баранкой», он выработал для себя главные пункты выбора хорошего автомобиля - надежность и Mercedes. Именно транспорт немецкого производителя является самым любимым у популярного исполнителя.

Любит перемещаться по городу Меладзе на Mercedes G23 AMG мощностью в 540 лошадиных сил. Масса данной машины составляет 2,5 тонны а первые 100 км он набирает за 5,4 секунды, что по душе музыканту, который любит разгоняться на свободной трассе. При этом не так давно певец начал ездить на более спокойном Mercedes CLS-Class 350d, цена которого составляет 4,5 миллиона рублей.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:47

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