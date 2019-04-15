Анастасия Заворотнюк призналась, что восхищается 70-летней Аллой Пугачевой

Как отметила Заворотнюк, Алла Пугачева относится к тем артистам, которым дано достичь большего, чем просто популярность и признание. Актриса причислила Примадонну к музыкантам, которые становятся традицией всей страны и всегда на шаг впереди своего времени. Заворотнюк считает, что успех Пугачевой нельзя повторить искусственно, поскольку секретов известности нет. Актриса уверена, что Примадонной вдохновляются ее коллеги далеко за рубежом, а в день ее юбилея Заворотнюк пожелала долгих лет любви, здоровья и гармонии.Алла Пугачева получила поздравления от многих коллег разных поколений, а 17 апреля в Кремлевском дворце состоится юбилейный концерт звезды. Билеты на мероприятие были раскуплены в день выхода в продажу, а сейчас их можно приобрести только по завышенной цене у перекупщиков. При этом многие отечественные артисты уверены, что такая стоимость вполне приемлема.