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Анастасия Заворотнюк призналась, что восхищается 70-летней Аллой Пугачевой

Российская актриса Анастасия Заворотнюк на своей странице в сети Instagram опубликовала поздравление, адресованное Алле Пугачевой. Артистка пожелала Примадонне долгих лет любви, здоровья и гармонии, а также восхитилась певицей.
Анастасия Заворотнюк призналась, что восхищается 70-летней Аллой Пугачевой

Как отметила Заворотнюк, Алла Пугачева относится к тем артистам, которым дано достичь большего, чем просто популярность и признание. Актриса причислила Примадонну к музыкантам, которые становятся традицией всей страны и всегда на шаг впереди своего времени. Заворотнюк считает, что успех Пугачевой нельзя повторить искусственно, поскольку секретов известности нет. Актриса уверена, что Примадонной вдохновляются ее коллеги далеко за рубежом, а в день ее юбилея Заворотнюк пожелала долгих лет любви, здоровья и гармонии.

Алла Пугачева получила поздравления от многих коллег разных поколений, а 17 апреля в Кремлевском дворце состоится юбилейный концерт звезды. Билеты на мероприятие были раскуплены в день выхода в продажу, а сейчас их можно приобрести только по завышенной цене у перекупщиков. При этом многие отечественные артисты уверены, что такая стоимость вполне приемлема.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:59

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