Алла Пугачева помогла семье Юлии Началовой похоронить певицу
Сегодня, 15 апреля, популярной певице Алле Борисовне Пугачёвой исполняется 70 лет. О Примадонне сегодня пишет вся пресса и говорят все телеканалы.
В СМИ появилась информация, что представитель недавно умершей Юлии Началовой Анна Исаева у себя в аккаунте Instagram сообщила, что Алла Борисовна помогла семье похоронить певицу.
Анна говорит, что Алла Пугачева уже на следующий день после кончины Началовой написала письмо руководству Москвы, где просила о содействии в захоронении.
Комментируя обвинения в адрес Аллы Пугачёвой, что она не пришла на похороны артистки, Исаева добавила, что к семье Галкина и Пугачёвой семья Началовых ничего, кроме благодарности, не испытывает.
В СМИ появилась информация, что представитель недавно умершей Юлии Началовой Анна Исаева у себя в аккаунте Instagram сообщила, что Алла Борисовна помогла семье похоронить певицу.
Анна говорит, что Алла Пугачева уже на следующий день после кончины Началовой написала письмо руководству Москвы, где просила о содействии в захоронении.
Комментируя обвинения в адрес Аллы Пугачёвой, что она не пришла на похороны артистки, Исаева добавила, что к семье Галкина и Пугачёвой семья Началовых ничего, кроме благодарности, не испытывает.