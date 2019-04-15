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Алла Пугачева помогла семье Юлии Началовой похоронить певицу

Сегодня, 15 апреля, популярной певице Алле Борисовне Пугачёвой исполняется 70 лет. О Примадонне сегодня пишет вся пресса и говорят все телеканалы.

Алла Пугачева помогла семье Юлии Началовой похоронить певицу

В СМИ появилась информация, что представитель недавно умершей Юлии Началовой Анна Исаева у себя в аккаунте Instagram сообщила, что Алла Борисовна помогла семье похоронить певицу.

Анна говорит, что Алла Пугачева уже на следующий день после кончины Началовой написала письмо руководству Москвы, где просила о содействии в захоронении.

Алла Пугачева помогла семье Юлии Началовой похоронить певицу

Комментируя обвинения в адрес Аллы Пугачёвой, что она не пришла на похороны артистки, Исаева добавила, что к семье Галкина и Пугачёвой семья Началовых ничего, кроме благодарности, не испытывает.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:46

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