Алла Пугачева помогла семье Юлии Началовой похоронить певицу





В СМИ появилась информация, что представитель недавно умершей Юлии Началовой Анна Исаева у себя в аккаунте Instagram сообщила, что Алла Борисовна помогла семье похоронить певицу.Анна говорит, что Алла Пугачева уже на следующий день после кончины Началовой написала письмо руководству Москвы, где просила о содействии в захоронении.Комментируя обвинения в адрес Аллы Пугачёвой, что она не пришла на похороны артистки, Исаева добавила, что к семье Галкина и Пугачёвой семья Началовых ничего, кроме благодарности, не испытывает.