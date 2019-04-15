Врачи назвали необычные симптомы сердечно-сосудистых заболеваний





Некоторые симптомы сердечно-сосудистых заболеваний являются достаточно необычными, поэтому немногие люди знают о них, констатируют врачи. Их достаточно много, и они очень разнообразные. Один из них – это помутнение периферии роговицы глаза вследствие жировых отложений. Обычно такие проблемы встречаются у людей, имеющих ишемическую болезнь сердца. Еще один симптом – это систематические заболевания зубов и десен, а также частое посинение губ.Самым необычным сигналом наличия проблем с сердечно-сосудистой системой является наличие «признака Фрэнка» - это диагональная складка на мочке уха. Врачи до сих пор не знают, каким именно образом она появляется, но многие люди, имеющие ее, страдают заболеваниями сердца. Следующий неочевидный симптом – это ксантомы. Они представляют собой кожные разрастания с желтоватым оттенком, часто встречающиеся на веках, ягодицах и бедрах. Обычно такие проблемы обнаруживают у людей, страдающих гиперхолестеринемией, провоцирующей в будущем проблемы с сердечно-сосудистой системой. Также врачи отметили утолщение последней фаланги пальцев.