АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Физик назвал возможными медленные путешествия через червоточины
EUR 72.84 USD 64.52
Курс валют на 13.04.2019

Врачи назвали необычные симптомы сердечно-сосудистых заболеваний

Врачи рассказали о необычных симптомах сердечно-сосудистых заболеваний, неизвестных большинству людей. Специалисты отметили, что все они могут свидетельствовать о проблемах с сердцем и поэтому за ними необходимо внимательно следить.
Врачи назвали необычные симптомы сердечно-сосудистых заболеваний

Некоторые симптомы сердечно-сосудистых заболеваний являются достаточно необычными, поэтому немногие люди знают о них, констатируют врачи. Их достаточно много, и они очень разнообразные. Один из них – это помутнение периферии роговицы глаза вследствие жировых отложений. Обычно такие проблемы встречаются у людей, имеющих ишемическую болезнь сердца. Еще один симптом – это систематические заболевания зубов и десен, а также частое посинение губ.

Самым необычным сигналом наличия проблем с сердечно-сосудистой системой является наличие «признака Фрэнка» - это диагональная складка на мочке уха. Врачи до сих пор не знают, каким именно образом она появляется, но многие люди, имеющие ее, страдают заболеваниями сердца. Следующий неочевидный симптом – это ксантомы. Они представляют собой кожные разрастания с желтоватым оттенком, часто встречающиеся на веках, ягодицах и бедрах. Обычно такие проблемы обнаруживают у людей, страдающих гиперхолестеринемией, провоцирующей в будущем проблемы с сердечно-сосудистой системой. Также врачи отметили утолщение последней фаланги пальцев.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Уфолог Скотт Уоринг заметил на снимке
Врачи назвали необычные симптомы
Алла Пугачева помогла семье Юлии
«Красота - это вопрос воли и
Физик назвал возможными медленные
36-летняя Алена Водонаева ответила на
Гибкий смартфон Motorola Razr получил
Российский ученый прокомментировал
Анна Семенович взбудоражила поклонников
Татьяна Африкантова рассекретила фото
Объявлены цены на первый ноутбук Honor
Эксперты назвали лучшие специи для
Звезда «Дома-2» Алиана Устиненко
Сергей Жуков познакомил детей с лидером
Татьяна Буланова рассказала о проблемах
Владельцы карт «Мир» Промсвязьбанка
Эксперт нашел уязвимость в Internet
«Московский кредитный банк» оценивает
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева
Специалисты составили список полезных
«Переспала бы с Дмитрием Тарасовым»:
Роман Гриценко и Евгения Шестакова
Кардиолог: Сильная боль в груди
Саша Черно обнажила в эфире свой
Уфологи утверждают, что рисунок на
Анна Семенович призвала равняться на
Будильник NITE поможет отказаться от
Эксперты назвали главные новинки,
Глеб Жемчугов смог побороть
Медики: Частый прием обезболивающих
Просмотреть все новости