Уфолог Скотт Уоринг заметил на снимке Луны врата для инопланетных кораблей





По мнению Скотта Уоринга, космическое агентство осведомлено о том, что Луна не является полой. Дело в том, что уфолог, по его заявлению, заметил «важные» снимки поверхности естественного спутника Земли ещё шестью годами ранее, но недавно он обнаружил исчезновение кадров в доступных для общественности материалах NASA.уверен исследователь, –Касательно новой «находки» Скотта Уоринга, он подробно разъяснил её суть на кадрах опубликованного на его YouTube-канале видеоролика. По мнению уфолога, при внимательном исследовании фото можно заметить на поверхности Луны некие врата огромных размеров. Их предназначение – позволять «инопланетным кораблям» входить и выходить туда в любое время, считает паранормалист.