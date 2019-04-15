Уфолог Скотт Уоринг заметил на снимке Луны врата для инопланетных кораблей
Уфолог из Тайваня Скотт Уоринг снова озадачил своих последователей очередной находкой, заметив на снимке Луны «врата» для инопланетных кораблей. Паранормалист опять обрушил на сотрудников NASA обвинения в сокрытии имеющейся в их распоряжении информации.
По мнению Скотта Уоринга, космическое агентство осведомлено о том, что Луна не является полой. Дело в том, что уфолог, по его заявлению, заметил «важные» снимки поверхности естественного спутника Земли ещё шестью годами ранее, но недавно он обнаружил исчезновение кадров в доступных для общественности материалах NASA. «Это проводится намеренно, – уверен исследователь, – так как посредством редактирования в ведомстве пытаются уничтожить доказательства следов существования инопланетян».
Касательно новой «находки» Скотта Уоринга, он подробно разъяснил её суть на кадрах опубликованного на его YouTube-канале видеоролика. По мнению уфолога, при внимательном исследовании фото можно заметить на поверхности Луны некие врата огромных размеров. Их предназначение – позволять «инопланетным кораблям» входить и выходить туда в любое время, считает паранормалист.
По мнению Скотта Уоринга, космическое агентство осведомлено о том, что Луна не является полой. Дело в том, что уфолог, по его заявлению, заметил «важные» снимки поверхности естественного спутника Земли ещё шестью годами ранее, но недавно он обнаружил исчезновение кадров в доступных для общественности материалах NASA. «Это проводится намеренно, – уверен исследователь, – так как посредством редактирования в ведомстве пытаются уничтожить доказательства следов существования инопланетян».
Касательно новой «находки» Скотта Уоринга, он подробно разъяснил её суть на кадрах опубликованного на его YouTube-канале видеоролика. По мнению уфолога, при внимательном исследовании фото можно заметить на поверхности Луны некие врата огромных размеров. Их предназначение – позволять «инопланетным кораблям» входить и выходить туда в любое время, считает паранормалист.
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:54