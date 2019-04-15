36-летняя Алена Водонаева ответила на слухи о том, что у нее появился новый мужчина

«Я вообще не в курсе и никакого Гусева не знаю», - заявляет Водонаева.

«Ну вот я бы к примеру написала в 7 Дней о том, что у Веры Брежневой роман с Егором Кридом. Вот что бы мне редактор сказал?» - задумалась звезда «Дома-2».