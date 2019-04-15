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36-летняя Алена Водонаева ответила на слухи о том, что у нее появился новый мужчина

Экс-звезда скандально-известной телестройки «Дом-2» Алена Водонаева прокомментировала информацию о том, что у нее появился новый возлюбленный. По словам телезнаменитости, она не знает никакого Ивана Гусева.

36-летняя Алена Водонаева ответила на слухи о том, что у нее появился новый мужчина

Не так давно Водонаева откровенно призналась, что сейчас не живет со своим супругом Алексеем Косинусом. Тогда Алена объяснила, что ей надоело ежедневно засыпать и просыпаться в кровати одной, ведь муж то и дело ездит на гастроли.

Сегодня стало известно, что у Водонаевой появился новый избранник, которого вовсе не смущает тот факт, что он младше бывшей участницы «Дома-2» на 10 лет. Впрочем, сама Алена, как оказалось, негодует по поводу ее нового мужчины.

Несколько часов назад Водонаева опубликовала у себя на страничке в Instagram несколько новых Stories, которые с каждым часом спешит пополнить. В своих свежих публикациях Алена заявила, что портал StarHit распространяет слухи и она на самом деле не встречается с бортпроводником Иваном Гусевым.

«Я вообще не в курсе и никакого Гусева не знаю», - заявляет Водонаева.


36-летняя Алена Водонаева ответила на слухи о том, что у нее появился новый мужчина

Стоит отметить, что 26-летний Иван утверждает совершенно обратное. Молодой человек во всеуслышание говорит, что давно состоит в романтических отношениях с Аленой, поэтому его очень удивил тот факт, что СМИ этой новостью начали интересоваться только сейчас.

К слову, в одном из своих Stories Водонаева поинтересовалась у подписчиков, бывает ли так, что журналистов, которые пишут «фейковые новости», штрафуют.

36-летняя Алена Водонаева ответила на слухи о том, что у нее появился новый мужчина

«Ну вот я бы к примеру написала в 7 Дней о том, что у Веры Брежневой роман с Егором Кридом. Вот что бы мне редактор сказал?» - задумалась звезда «Дома-2».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:12

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