36-летняя Алена Водонаева ответила на слухи о том, что у нее появился новый мужчина
Экс-звезда скандально-известной телестройки «Дом-2» Алена Водонаева прокомментировала информацию о том, что у нее появился новый возлюбленный. По словам телезнаменитости, она не знает никакого Ивана Гусева.
Не так давно Водонаева откровенно призналась, что сейчас не живет со своим супругом Алексеем Косинусом. Тогда Алена объяснила, что ей надоело ежедневно засыпать и просыпаться в кровати одной, ведь муж то и дело ездит на гастроли.
Сегодня стало известно, что у Водонаевой появился новый избранник, которого вовсе не смущает тот факт, что он младше бывшей участницы «Дома-2» на 10 лет. Впрочем, сама Алена, как оказалось, негодует по поводу ее нового мужчины.
Несколько часов назад Водонаева опубликовала у себя на страничке в Instagram несколько новых Stories, которые с каждым часом спешит пополнить. В своих свежих публикациях Алена заявила, что портал StarHit распространяет слухи и она на самом деле не встречается с бортпроводником Иваном Гусевым.
Стоит отметить, что 26-летний Иван утверждает совершенно обратное. Молодой человек во всеуслышание говорит, что давно состоит в романтических отношениях с Аленой, поэтому его очень удивил тот факт, что СМИ этой новостью начали интересоваться только сейчас.
К слову, в одном из своих Stories Водонаева поинтересовалась у подписчиков, бывает ли так, что журналистов, которые пишут «фейковые новости», штрафуют.
Не так давно Водонаева откровенно призналась, что сейчас не живет со своим супругом Алексеем Косинусом. Тогда Алена объяснила, что ей надоело ежедневно засыпать и просыпаться в кровати одной, ведь муж то и дело ездит на гастроли.
Сегодня стало известно, что у Водонаевой появился новый избранник, которого вовсе не смущает тот факт, что он младше бывшей участницы «Дома-2» на 10 лет. Впрочем, сама Алена, как оказалось, негодует по поводу ее нового мужчины.
Несколько часов назад Водонаева опубликовала у себя на страничке в Instagram несколько новых Stories, которые с каждым часом спешит пополнить. В своих свежих публикациях Алена заявила, что портал StarHit распространяет слухи и она на самом деле не встречается с бортпроводником Иваном Гусевым.
«Я вообще не в курсе и никакого Гусева не знаю», - заявляет Водонаева.
Стоит отметить, что 26-летний Иван утверждает совершенно обратное. Молодой человек во всеуслышание говорит, что давно состоит в романтических отношениях с Аленой, поэтому его очень удивил тот факт, что СМИ этой новостью начали интересоваться только сейчас.
К слову, в одном из своих Stories Водонаева поинтересовалась у подписчиков, бывает ли так, что журналистов, которые пишут «фейковые новости», штрафуют.
«Ну вот я бы к примеру написала в 7 Дней о том, что у Веры Брежневой роман с Егором Кридом. Вот что бы мне редактор сказал?» - задумалась звезда «Дома-2».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:12