АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Физик назвал возможными медленные путешествия через червоточины
EUR 72.70 USD 64.25
Курс валют на 16.04.2019

Ученые: Загрязнение воздуха приводит к заболеванию астмы у детей

Ученые из столичного Университета Вашингтона утверждают, что загрязнение атмосферы приводит к увеличению заболеваний астмой у детей. Это провоцирует появления недуга у 4 миллионов детей.
Ученые: Загрязнение воздуха приводит к заболеванию астмы у детей

Согласно данным, это число составляет пятую часть от всех регистраций этой болезни. Что немаловажно, дети, проживающие в больших городах, находятся в зоне повышенного риска заболевания. Самый высокий показатель астмы, которую спровоцировали выхлопные газы, имеет Шанхай. Там 48 процентов детей страдают от этого недуга из-за загрязнения воздуха.

Сейчас ученые разрабатывают способы борьбы с бронхиальным заболеванием, развивающимся в основном у детей. Есть несколько вариантов предполагаемого лечения. Первый — профилактика болезни на генетическом уровне. Второй — создание медикаментозного фона, которой сможет препятствовать заболеванию. Также необходимо позаботиться об уменьшении количества выбросов выхлопных газов в атмосферу, ведь это ведет не только к глобальному потеплению, но и к ухудшению здоровья всех детей.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 01:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Загрязнение воздуха приводит к
Журналисты рассказали, как сложились
Создатели God of War поблагодарили
Студенты из Новосибирска разработали
Эксперты рассказали о самых ожидаемых
Disney выпустила трейлер финального
Прохор Шаляпин призвал 70-летнюю Аллу
Эксперты рассказали о способах
Ученые: Пищевая добавка E319 ослабляет
Священник посоветовал отдать вещи Юлии
Смартфон Nubia X с двумя экранами
Кристина Орбакайте поздравила Аллу
Ученые рассказали о правильном
Виктория Романец с юмором вспоминает
Алёна Савкина худеет перед возвращением
Юный поклонник Веры Брежневой признался
«От перелома до онкологии»: Названы 11
BAIC представит в Шанхае копию Jeep
В Москве манекенщик ударил ножом
Станислав Садальский надеется на
Саша Черно снова отчитала Иосифа
Эксперт: Дания отклонила маршрут
Лера Фрост похвасталась снимком с
Часы Balance Watch воплощают в себе
В Китае УЗИ продемонстрировало
Прохор Шаляпин и Виталина
Samsung начнет продавать в РФ самый
Дмитрий Дмитренко и Саймон Марданшин
Стали известны любимые автомобили
Младший сын Олега Газманова купил
Просмотреть все новости