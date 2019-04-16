Ученые: Загрязнение воздуха приводит к заболеванию астмы у детей





Согласно данным, это число составляет пятую часть от всех регистраций этой болезни. Что немаловажно, дети, проживающие в больших городах, находятся в зоне повышенного риска заболевания. Самый высокий показатель астмы, которую спровоцировали выхлопные газы, имеет Шанхай. Там 48 процентов детей страдают от этого недуга из-за загрязнения воздуха.Сейчас ученые разрабатывают способы борьбы с бронхиальным заболеванием, развивающимся в основном у детей. Есть несколько вариантов предполагаемого лечения. Первый — профилактика болезни на генетическом уровне. Второй — создание медикаментозного фона, которой сможет препятствовать заболеванию. Также необходимо позаботиться об уменьшении количества выбросов выхлопных газов в атмосферу, ведь это ведет не только к глобальному потеплению, но и к ухудшению здоровья всех детей.