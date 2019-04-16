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Светлана Ходченкова впервые за долгое время сходила в кино

Российская актриса Светлана Ходченкова очень редко бывает в кино, несмотря на свою профессию. Впервые за долгое время артистка смогла сходить в подобное развлекательное заведение и решила не отказывать себе ни в чем: купила большое ведро попкорна и газировку.
Светлана Ходченкова впервые за долгое время сходила в кино

Об этом Светлана Ходченкова рассказала своим подписчикам в Instagram, где она выложила снимок, сделанный в одном из кинотеатров. С целью «маскировки» актриса надела на себя объемную черную бейсболку и большой вязанный свитер, но даже такая подготовка не сильно скрывает под этой одеждой знаменитую российскую артистку. В руках звезды находится большое ведро попкорна и газировка. Свой поход в кино знаменитость никак не прокомментировала, лишь поставила многоточие и небольшое сердце. Судя по всему, такой отдых пришелся ей по душе.

Поклонники Светланы Ходченковой сразу отметили внешний вид актрисы. Они обратили внимание на всю «маскировку», но заверили звезду, что таким образом скрыть ее личность вряд ли получится, ведь ее лицо знают во всей стране. Другие акцентировали внимание на попкорне и газировке, удивившись, как артистка может позволять себе есть такую еду, но при этом сохранять потрясающую стройную форму. Подписчики Светланы Ходченковой предположили, что актриса редко позволяет себе подобные слабости, поэтому они не оказывают серьезного воздействия на ее фигуру.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 02:05

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