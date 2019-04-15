Ожидающая третьего ребенка Анастасия Цветаева показала большой беременный живот

Анастасия Цветаева часто публикует в социальных сетях кадры из путешествий и семейные снимки, а накануне актриса показала, как выглядит ее живот на восьмом месяце беременности. Артистка запечатлена в сером облегающем платье, которое подчеркивает положение Цветаевой. В своей записи звезда также призналась, что за семь лет пользования Instagram ни разу не написала приветствие, что решила исправить. Цветаева отметила, что в свои 37 лет имеет двоих детей и ждет третьего, а также счастлива в браке с Надавом Ольганом. Ради любви она переехала в Израиль, где также собирается рожать.Анастасия Цветаева любит путешествия, и даже беременность не мешает ей узнавать новые страны. Актриса занимается созданием украшений, которые продает в Сети, но мечтает иметь свой виноградник. Также артистка планирует вернуться в работу и стать кинопродюсером.