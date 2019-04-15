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Ожидающая третьего ребенка Анастасия Цветаева показала большой беременный живот

Актриса Анастасия Цветаева находится на восьмом месяце беременности, ожидая третьего ребенка. Накануне в Сети Instagram звезда показала поклонникам, как выглядит ее живот.
Ожидающая третьего ребенка Анастасия Цветаева показала большой беременный живот

Анастасия Цветаева часто публикует в социальных сетях кадры из путешествий и семейные снимки, а накануне актриса показала, как выглядит ее живот на восьмом месяце беременности. Артистка запечатлена в сером облегающем платье, которое подчеркивает положение Цветаевой. В своей записи звезда также призналась, что за семь лет пользования Instagram ни разу не написала приветствие, что решила исправить. Цветаева отметила, что в свои 37 лет имеет двоих детей и ждет третьего, а также счастлива в браке с Надавом Ольганом. Ради любви она переехала в Израиль, где также собирается рожать.

Анастасия Цветаева любит путешествия, и даже беременность не мешает ей узнавать новые страны. Актриса занимается созданием украшений, которые продает в Сети, но мечтает иметь свой виноградник. Также артистка планирует вернуться в работу и стать кинопродюсером.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:06

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