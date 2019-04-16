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Xiaomi представила компактный насос MIJIA Bicycle Pump за $30

Компания Xiaomi представила новый компактный насос суббренда MIJIA, получивший название Bicycle Pump. Новинка имеет аккумулятор на 2000 мАч и предлагается в Китае по цене 30 долларов.
Xiaomi представила компактный насос MIJIA Bicycle Pump за $30

Изначально MIJIA Bicycle Pump разрабатывался как велосипедный насос, но он в состоянии накачивать колеса для мотоциклов и автомобилей в том числе. Компактная новинка имеет размеры 124x71x45 мм, поэтому ее можно брать с собой в любое путешествие. Устройство способно обеспечивать давление до 150 фунтов или 10,5 кг/см. кв. Новинка имеет современный и понятный дизайн, отвечающий всем предъявленным к ней требованиям. Устройство получило дисплей и кнопки управления, а форма его корпуса отличается закругленными краями.

Компактный насос MIJIA Bicycle Pump способен накачать пять автомобильных шин с 2 до 2,5 бар, шесть мотоциклетных – с 0 до 2,4 бар или 41 футбольный мяч – с 0 до 0,8 бар. Таким образом, новое устройство от Xiaomi окажется кстати не только для любителей велосипедов, но и для других людей – автомобилистов и мотоциклистов, а также учителей физкультуры и других людей, регулярно имеющих дело с разными видами спортивных снарядов, требующих постоянной накачки.

MIJIA Bicycle Pump уже поступил в продажу на территории Китая. Местные покупатели могут приобрести компактный насос за 199 юаней или 30 долларов по текущему валютному курсу.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 03:36

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