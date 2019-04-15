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Татьяна Африкантова рассекретила фото женщины, заявившей о ее смерти

Мама Марины Африкантовой показала поклонникам фотографию женщины, которая распространила по социальным сетях слухи о ее кончине. Татьяна Владимировна убеждена, что у выдумщицы «ненормальный взгляд» и ей «трудно» жить в США.

Татьяна Африкантова рассекретила фото женщины, заявившей о ее смерти

Не секрет, что на прошлой неделе в социальных сетях активно обсуждали информацию о том, что экс-звезда «Дома-2», а если быть точнее Африкантова-старшая скоропостижно скончалась. Эта новость появилась на страничке кошки Татьяны Владимировны «Ника Афро», которую женщина до недавнего времени лично вела.

Несмотря на то, что на сегодняшний день Африкантова-старшая уже развеяла слухи, в Интернете по-прежнему говорят на эту тему. Известно, что на данный момент Татьяна Владимировна в компании своего любимого супруга находится в Туапсе, откуда и делится с поклонниками свежими фотографиями и видеозаписями, а также выходит в прямой эфир.

Считанные часы назад родительница Марины опубликовала у себя на страничке в Instagram новый снимок, на котором продемонстрировала подписчикам, как выглядит женщина, распространяющая слухи о ее смерти.

Татьяна Африкантова рассекретила фото женщины, заявившей о ее смерти

Под фото Татьяна Владимировна написала длинный пост, в котором заявила, что не считает эту обманщицу нормальной, а также обратила внимание фанатов на взгляд женщины.

«Безумная и мстительная с маньячным женским уклоном», - подчеркнула Африкантова-старшая.

Нужно сказать, что спустя несколько минут свой свежий пост женщина удалила, однако шустрые интернет-пользователи успели сделать скрин и распространить его по социальным сетям.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:45

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