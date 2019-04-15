АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Физик назвал возможными медленные путешествия через червоточины
EUR 72.84 USD 64.52
Курс валют на 13.04.2019

Специалисты сравнили характеристики Samsung Galaxy A80 и Galaxy S10

Специалисты IT-индустрии провели сравнение между Samsung Galaxy A80 и Galaxy S10 с целью определения более техничной модели. Напомним, что Galaxy S10 является флагманом компании, а Galaxy A80 последней моделью своей серии.
Специалисты сравнили характеристики Samsung Galaxy A80 и Galaxy S10

Телефон серии А имеет 6,7-дюймовый экран, что на 0,6 дюйма больше, чем у оппонента. Каждый смартфон оборудован датчиком отпечатка пальцев, который встроен в экран. Однако работают девайсы на разных процессорах: первый на Snapdragon 730, второй на Exynos 9820. Galaxy A80 оснащен более новой камерой, но и Galaxy S10 делает снимки не намного хуже. Также модель серии А имеет более мощный аккумулятор, емкостью 3 800 мАч. В это же время S10 имеет батарею емкостью в 3 400 мАч. ОЗУ и ПЗУ у обеих девайсов одинаковые и составляют 8 и 126 гигабайт соответственно. Также оба телефона используют последнюю официальную версию Android.

На основании имеющихся данных, отдать предпочтение какой-либо модели сложно, поскольку нет информации о стоимости Samsung Galaxy A80. Поэтому здесь, скорее всего, нужно отдавать приоритет личным требованиям, поскольку существенных технических различий между аппаратами нет.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 18:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперт: Дания отклонила маршрут
Лера Фрост похвасталась снимком с
Часы Balance Watch воплощают в себе
В Китае УЗИ продемонстрировало
Прохор Шаляпин и Виталина
Samsung начнет продавать в РФ самый
Дмитрий Дмитренко и Саймон Марданшин
Стали известны любимые автомобили
Младший сын Олега Газманова купил
Ученые установили связь между
Анфиса Чехова на съемках «Главной роли»
Специалисты сравнили характеристики
Сергей Зверев впервые рассказал, почему
Ученые: Устойчивость к антибиотикам
Промсвязьбанк и «Росатом» подписали
Екатерина Варнава испугала поклонников
Российские медики назвали симптомы
Ожидающая третьего ребенка Анастасия
Мошенники устроили в Instagram
Анастасия Заворотнюк призналась, что
Уфолог Скотт Уоринг заметил на снимке
Врачи назвали необычные симптомы
Алла Пугачева помогла семье Юлии
«Красота - это вопрос воли и
Физик назвал возможными медленные
36-летняя Алена Водонаева ответила на
Гибкий смартфон Motorola Razr получил
Российский ученый прокомментировал
Анна Семенович взбудоражила поклонников
Татьяна Африкантова рассекретила фото
Просмотреть все новости