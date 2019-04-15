Специалисты сравнили характеристики Samsung Galaxy A80 и Galaxy S10





Телефон серии А имеет 6,7-дюймовый экран, что на 0,6 дюйма больше, чем у оппонента. Каждый смартфон оборудован датчиком отпечатка пальцев, который встроен в экран. Однако работают девайсы на разных процессорах: первый на Snapdragon 730, второй на Exynos 9820. Galaxy A80 оснащен более новой камерой, но и Galaxy S10 делает снимки не намного хуже. Также модель серии А имеет более мощный аккумулятор, емкостью 3 800 мАч. В это же время S10 имеет батарею емкостью в 3 400 мАч. ОЗУ и ПЗУ у обеих девайсов одинаковые и составляют 8 и 126 гигабайт соответственно. Также оба телефона используют последнюю официальную версию Android.На основании имеющихся данных, отдать предпочтение какой-либо модели сложно, поскольку нет информации о стоимости Samsung Galaxy A80. Поэтому здесь, скорее всего, нужно отдавать приоритет личным требованиям, поскольку существенных технических различий между аппаратами нет.