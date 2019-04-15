Анна Семенович взбудоражила поклонников откровенной фотосессией

«Пусть эта фотография немного взбудоражит мужчин», – написала Анна Семенович.



За несколько дней до публикации фотографии Анна Семенович предупреждала Instagram-аудиторию: вскоре мужскую её часть ожидает то, что не оставит их равнодушными. И вот сегодня 39-летняя артистка выполнила обещание и поделилась с фолловерами одним из кадров с «горячей» фотосессии. В посте к нему певица отметила: если душу наполняет теплота, это отображается и на внешности человека. Владелица Instagram-страницы пожелала поклонникам замечательного дня и такой же недели.Со сколькими Instagram-подписчиками певицы это произошло - неизвестно, но понравился кадр, судя по лайкам, более чем 87 000 человек.