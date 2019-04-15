Анна Семенович взбудоражила поклонников откровенной фотосессией
Эстрадная исполнительница Анна Семенович взбудоражила поклонников, опубликовав в Instagram кадр с откровенной фотосессии. На снимке знаменитость запечатлена в чёрном боди и шёлковом халате, на её ногах – босоножки на «шпильках».
За несколько дней до публикации фотографии Анна Семенович предупреждала Instagram-аудиторию: вскоре мужскую её часть ожидает то, что не оставит их равнодушными. И вот сегодня 39-летняя артистка выполнила обещание и поделилась с фолловерами одним из кадров с «горячей» фотосессии. В посте к нему певица отметила: если душу наполняет теплота, это отображается и на внешности человека. Владелица Instagram-страницы пожелала поклонникам замечательного дня и такой же недели.
Со сколькими Instagram-подписчиками певицы это произошло - неизвестно, но понравился кадр, судя по лайкам, более чем 87 000 человек.
За несколько дней до публикации фотографии Анна Семенович предупреждала Instagram-аудиторию: вскоре мужскую её часть ожидает то, что не оставит их равнодушными. И вот сегодня 39-летняя артистка выполнила обещание и поделилась с фолловерами одним из кадров с «горячей» фотосессии. В посте к нему певица отметила: если душу наполняет теплота, это отображается и на внешности человека. Владелица Instagram-страницы пожелала поклонникам замечательного дня и такой же недели.
«Пусть эта фотография немного взбудоражит мужчин», – написала Анна Семенович.
Со сколькими Instagram-подписчиками певицы это произошло - неизвестно, но понравился кадр, судя по лайкам, более чем 87 000 человек.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:51